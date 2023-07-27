Макрон на Вануату: защитить Океанию от "новых империалистов"

Вдали от бурлящей событиями родины президент Франции представил преимущества своей "стратегии для Индо-Тихоокеанского региона". "Наша цель – защищать независимость и суверенитет всех стран, которые готовы с нами сотрудничать", – заявил он.

Это первый визит главы Пятой республики в независимое государство Вануату – Эммануэль Макрон прибыл на архипелаг, чтобы обсудить изменение климата, признать колониальное прошлое, а также представить французскую "стратегию для Индо-Тихоокеанского региона".

В своей речи президент Франции осудил "новых империалистов", раздающих в Океании "кабальные" кредиты, но не стал напрямую указывать на Пекин.

По словам Макрона, благодаря присутствию в Новой Каледонии и Полинезии Париж может стать альтернативой и "уравновешивающей силой" в регионе.

Турне Макрона совпало с приездом главы Пентагона в Папуа – Новую Гвинею и госсекретаря США в королевство Тонга. Столь энергичное дипломатическое "наступление" свидетельствует об усилиях стран Запада по сдерживанию влияния Китая.