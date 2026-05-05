Целует детей, поёт шансон: Макрон провозглашает "новую эру" Армении и становится звездой саммита ЕПС

На этой неделе десятки европейских лидеров собрались в Ереване на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). Но именно президент Франции Эммануэль Макрон был в ударе и, воспользовался случаем, чтобы провозгласить "новую эру" отношений Армении с Европой, теперь, когда на Южном Кавказе устанавливается мир.

Прибыв рано вечером в воскресенье, Макрон был встречен как герой, поскольку армяне отметили исторический момент сближения с континентом при поддержке Франции после десятилетий потрясений в орбите влияния России.

Французский президент уверенно шел по главной улице вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в то время как большая группа зевак окружила его и импровизированно исполнила "Марсельезу" — знак благодарности своему крупнейшему стороннику ЕС, чему также способствовала многочисленная и влиятельная армянская диаспора во Франции.

Макрона также останавливали и просили сфотографироваться с малышами: давний ритуал демократической политики, который, похоже, вышел из моды в последние годы.

В понедельник Макрон привлек еще больше внимания прохожих, отправившись на утреннюю пробежку в сопровождении охраны.

В довершение всего, Макрона заметили с микрофоном рядом с пианино, где он довольно неплохо исполнил версию "Богемы" Шарля Азнавура, а на барабанах подыграл не кто иной, как Пашинян.

Если он ведет себя так, будто живет мечтой, то, возможно, так оно и есть.

В конце концов, ЕПС — это детище Макрона. Это свободное объединение всех европейских государств, за исключением России и Беларуси, было создано им самим в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину.

С тех пор оно проводит встречи на уровне лидеров дважды в год, и саммит на этой неделе в Ереване стал первым, состоявшимся на Южном Кавказе.

Макрон воспользовался моментом, чтобы приветствовать разрыв Еревана с прошлым, заявив, что Армения сознательно выбрала путь к Европе "от Исландии до Кавказа.

"Восемь лет назад многие видели Армению как страну, сильно зависящую от России, чья безопасность полностью находилась в российских руках", — сказал Макрон на саммите.

"После Бархатной революции, политики мира и поворота к Европе мы сейчас являемся свидетелями открытия новой эры", — добавил он.

"Эта Европа, которая простирается от Исландии до Кавказа, эта большая Европа, которая объединяет Европейское политическое сообщество, — вот что позволяет говорить о борьбе с наркоторговлей, энергетической солидарности и взаимосвязи, защите наших демократий от внешнего вмешательства и фейковой информации, а также о совместных решениях в области обороны и безопасности", — заключил Макрон.

Проблемы на родине, фэндом за рубежом

Популярность Макрона за рубежом резко контрастирует с его крайне низкой поддержкой внутри страны. Согласно данным YouGov за январь 2026 года, только 16% опрошенных во Франции положительно отзывались о французском президенте.

По данным Ifop за январь, наблюдался небольшой рост — его популярность увеличилась с 17% до 23% между двумя волнами опросов в этом месяце, — однако она оставалась исторически низкой.

Между тем, опрос Euroscope, проведенный в феврале 2026 года, показал, что Макрон является самым популярным лидером в ЕС в целом: 46% респондентов по всему блоку выразили положительное мнение о нем.

Такой европейский рейтинг во многом обусловлен его позицией после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, когда Макрон стал одним из самых активных сторонников европейской автономии и последовательно настаивал на том, чтобы ЕС взял на себя большую долю собственных расходов на оборону.

Архив. Президент Франции Эммануэль Макрон выступает с речью во время военных учений AP Photo

Его популярность среди европейской аудитории резко возросла в начале 2025 года, когда он публично отказался исключить возможность отправки европейских войск в Украину. Эта позиция получила поддержку по всему континенту, несмотря на противодействие со стороны некоторых его союзников.

Показательно, что, согласно данным Ifop, поддержка Макрона во Франции ненадолго достигла 31%, поскольку избиратели сплотились вокруг президента, который, как считалось, твердо противостоял давлению России.

Изначально политический аутсайдер, Макрон пришел к власти в 2017 году, одержав убедительную победу на президентских выборах во Франции в возрасте 39 лет, став воплощением неприятия Европой популистского подъема, охватившего США и Великобританию.

Серия внутренних кризисов, включая протесты "желтых жилетов" и стремление провести пенсионную реформу, обернулось массовыми демонстрациям на улицах Франции. Это привело к падению рейтинга Макрона до исторически низкого уровня, сравнимого с рейтингом Франсуа Олланда, который опустился примерно до 4% в 2016 году, и Николя Саркози в самые непростые моменты его карьеры.

Из-за своей центристской политики, которая варьировалась от невпечатляющей до раздражающей, карьера некогда самого многообещающего политика Франции практически сошла на нет. Однако за рубежом он ещё не сказал своего последнего слова.

Макрон не стесняется у микрофона

Выбор Макрона исполнить песню Азнавура во время государственного ужина — французской музыкальной иконы с армянскими корнями и, пожалуй, самой любимой фигуры в обеих странах — не был случайным.

В Армении Макрон стал движущей силой ускоряющегося поворота Еревана от России к Европе, который правительство Пашиняна приняло как определяющий внешнеполитический выбор.

Пашинян пришел к власти в 2018 году в результате народного восстания, свергнувшего правительство, лояльное России, и с тех пор проводит осторожную, но все более явную переориентацию на Запад.

На этой неделе Макрон еще раз подчеркнул это в Ереване, заявив в понедельник членам французской общины Армении, что "Армения действительно сделала выбор… освободиться от этого ограничения и повернуться к Европе".

Армения уже много лет налаживает связи с Европой на фоне разочарования, вызванного тем, что Москва не смогла защитить ее во время конфликтов с соседним Азербайджаном.

Россия по-прежнему держит военную базу на территории Армении, и Ереван официально не покинул созданное Москвой псевдо-НАТО - Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но разочарование Кремлем сейчас очень велико.

Макрон заявил, что именно Франция оказывала поддержку Армении во время ее конфликтов с Азербайджаном, которые теперь закончились после исторического мирного соглашения между двумя бывшими воюющими сторонами в 2025 году.

"России там не было, так же как и в Венесуэле, когда возникают проблемы", - заявил Макрон, настаивая, однако, на том, что пришло время забыть о конфликтном прошлом региона и, что переговоры, в которых, по его словам, он будет участвовать и говорить с обеими сторонами - "являются ключевыми".

Макрон также отправится домой с медалью после обмена высшими государственными наградами со своими армянскими коллегами.

Французский президент наградил Пашиняна и президента Армении Ваагна Хачатуряна Большим крестом ордена Почетного легиона, а Армения в ответ вручила ему свой орден Славы.