Сцена, которую сравнительно недавно было трудно себе представить: европейские лидеры, премьер-министр Канады, генеральный секретарь НАТО и президент Украины в Армении - стране, которая долгое время считалась ближайшим союзником России на Южном Кавказе.

Для Еревана проведение саммитов Европейского политического сообщества и ЕС-Армения знаменуют поворотный момент.

"Будем честны: восемь лет назад сюда никто бы не приехал", - сказал в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон. "Восемь лет назад многие страны за столом переговоров рассматривали эту страну как своего рода фактического сателлита России", - добавил французский президент.

Он также похвалил армянского премьера Никола Пашиняна за "организацию Бархатной революции" и "избавление страны от рисков, связанных с Россией".

"И из-за этого она подвергалась и продолжает подвергаться ежедневным нападкам", - сказал Макрон.

Ультиматум Путина из-за сближения с ЕС

Отношения Армении с Россией стали ещё более напряжёнными после того, как Азербайджан полностью вернул себе Карабахский регион в 2023 году.

Десятилетия кровавого конфликта закончились, когда два бывших непримиримых соперника запустили исторический мирный процесс, положив начало экономическому возрождению в новых условиях - стабильности на Южном Кавказе.

В 2024 году Армения приостановила своё членство в возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после того, как Москва не поддержала Ереван во время карабахской эскалации в 2022 году.

Позже, в 2025 году, Пашинян даже заявил о планах его страны в будущем вступить в Европейский союз.

Москва заявила, что не потерпит сближения Армении с ЕС, а президент России Владимир Путин сделал предупреждение Пашиняну во время редкой и напряжённой встречи в Кремле в апреле, озвучив не слишком завуалированную угрозу по поводу поставок российского газа.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян беседуют во время встречи в Кремле в среду, 1 апреля 2026 года. AP Photo

"Мы видим, что в Армении идёт дискуссия о развитии отношений с Евросоюзом", - заявил президент РФ, добавив, что Москва относится к этому "абсолютно спокойно".

"Но надо прямо и честно сказать, что нахождение в таможенном союзе с ЕС, и с Евразийским экономическим союзом невозможно по определению", - сказал Путин Пашиняну на камеру.

Спустя месяц после полемики в Кремле Пашинян сделал свой выбор.

Первый визит Зеленского в Армению

Есть один лидер, чьё присутствие в Ереване злит Москву даже больше, чем визиты лидеров стран ЕС или генерального секретаря НАТО. Это президент Украины Владимир Зеленский.

Для Зеленского это первый визит в Армению с момента вступления в должность в 2019 году. Но ещё сильнее поражает в общей картине тот факт, что это первый визит главы украинского государства в Армению за 24 года.

На встрече с Пашиняном Зеленский отметил важность того, что две страны "восстанавливают активный диалог". Президент Украины также заявил, что лидеры обсудили "развитие экономического партнёрства".

"Я предложил возобновить работу Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и провести её очередное заседание в этом году в Киеве", - уточнил он.

Но самое главное - Зеленский и Пашинян обсудили аспект сотрудничества в сфере безопасности.

"Мы обсудили ситуацию в регионе, а также вызовы и угрозы безопасности. Я проинформировал премьер-министра о дипломатических усилиях, направленных на достижение реального мира", - сказал Зеленский.

Десять дней назад, во время встречи с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым в Габале, недалеко от границы с Россией, Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным в Азербайджане после того, как дипломатические переговоры под руководством США зашли в тупик.

Подняв вопрос о мирном процессе с Пашиняном, Зеленский, похоже, расширяет круг потенциальных мест для встречи с Путиным, от которой Кремль неоднократно отказывался.

И если российские официальные лица воздерживаются от каких-либо комментариев по поводу его визита в Армению, то подконтрольные Кремлю издания высказываются весьма резко, называя его "унижением" и даже критикуя кремлёвских чиновников.

Российские военные блогеры критиковали и министерство обороны РФ за то, что оно "не захватило" Зеленского и не сбило его самолёт.

"Я не знаю, насколько ниже может опуститься Россия на внешнеполитической арене, - написал один из самых популярных Telegram-блогеров, добавив: Это самая позорная страница в истории".

Много критики прозвучало и в адрес Армении: российские журналисты назвали визит украинского лидера "ударом по под дых от стратегического партнёра России".

Маргарита Симоньян, глава крупнейшей российской пропагандистской медиасети RT, заявила: "Это настолько неблагодарный шаг со стороны Армении - страны, которую мы столько раз спасали, - что у меня нет слов".

Симоньян, которая часто озвучивает официальную версию Кремля, предположила даже, что Москва может ответить на это военным вмешательством.

"Настало время подумать о том, как защитить российское население и наши интересы в этой стране", - сказала она. Эта формулировка использовалась Россией для оправдания своих вторжений и операций в Молдавии, Грузии и Украине.

Согласно существующему оборонному пакту с Арменией, Россия содержит базу в армянском городе Гюмри, на которой размещено около 3 000 военнослужащих.