Владимир Зеленский: "Украина ответит зеркально"

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она отвергает усилия по прекращению огня, нанося удары по всей стране "фактически каждый час", и предупредил Москву, что Киев "даст зеркальный ответ".

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

"На сегодняшний день мы видим, что Россия ответила на наше предложение о прекращении огня только новыми ударами и новыми атаками", - сказал Зеленский в вечернем обращении в среду.

"В зависимости от сегодняшней и завтрашней ситуации мы будем определять и наши абсолютно оправданные ответные меры", - добавил глава украинского государства.

Президент Украины также заявил, что "Россия получила от нас четкое предложение о перемирии и дипломатии и знает, как связаться с Украиной или с партнерами, чтобы согласовать детали".

"Если же того единственного человека в Москве, который не может жить без войны, интересует только один парад и больше ничего, то это другое дело", – подчеркнул Зеленский.

Разные предложения по прекращению огня

Ранее на этой неделе Россия в одностороннем порядке объявила о двухдневном перемирии на 8-9 мая, которое планируется приурочить к параду Победы на Красной площади в Москве.

Украина в ответ предложила собственный вариант прекращения огня - с полуночи 6 мая, заявив, что такие сроки позволят проверить, возможна ли реальная пауза в боевых действиях.

Однако Зеленский заявил, что за первые 10 часов предложенного Киевом перемирия оно было нарушено российскими войсками 1820 раз.

Эти нарушения включали в себя российские атаки на гражданскую инфраструктуру и удары беспилотников.

В среду утром Россия нанесла удар по детскому саду на севере Сумской области, в результате чего погибли два человека. В момент нападения детей в детском саду не было.

После очевидного отказа России от предложения Украины о прекращении огня внимание переключится на то, что произойдет в одно из самых важных событий в российском календаре: День Победы, в который отмечается окончание Второй мировой войны массовыми общественными мероприятиями.

Это событие, как правило, является демонстрацией военной мощи. С 2022 года парад пытается связать победу СССР над нацистской Германией с вторжением в Украину, которое началось в феврале того же года.

В этом году Кремль распорядился сократить масштабы мероприятия, не планируя выставлять военную технику из-за опасений, что она может стать мишенью для нападения со стороны Украины.

Российские оккупационные власти в аннексированном Крыму вообще отменили празднование Дня Победы из-за "соображений безопасности".

Украинские войска уже продемонстрировали, что могут поражать цели далеко за пределами Москвы: во вторник был нанесен удар по важнейшему военно-промышленному комплексу в Чебоксарах, расположенному примерно в 1000 километрах от российской территории.