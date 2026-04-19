До сделки еще далеко, заявил Иран: Ормузский пролив остается закрытым

Стратегический Ормузский пролив в воскресенье оставался закрытым на фоне продолжающегося противостояния между Ираном и США. Влиятельный спикер иранского парламента заявил, что до заключения окончательного мирного соглашения еще "далеко", несмотря на некоторые подвижки в переговорах.

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В то время как посреднические усилия продолжаются после переговоров на высшем уровне в Пакистане, на которых не удалось достичь соглашения, Иран решил не открывать важнейший морской торговый шлюз, пока Соединенные Штаты не прекратят блокаду иранских портов.

Мохаммад Багер Галибаф, спикер иранского парламента, заявил в телеобращении в субботу вечером, что в отношениях с Вашингтоном был достигнут "прогресс", "но есть много пробелов, и некоторые фундаментальные моменты остаются".

"Мы все еще далеки от окончательного обсуждения", - сказал Галибаф, один из представителей Тегерана на переговорах, направленных на прекращение войны, развязанной Израилем и США против исламской республики.

Двухнедельное прекращение огня должно закончиться в среду, если оно не будет продлено.

Президент США Дональд Трамп заявил, что с Ираном ведутся "очень хорошие переговоры", но предостерег Тегеран от попыток "шантажировать" Соединенные Штаты.

В пятницу Тегеран объявил Ормузский пролив, через который обычно проходит пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, открытым после того, как было достигнуто соглашение о временном прекращении огня между Израилем и союзником Ирана "Хезболлах" в Ливане.

Это вызвало ликование на мировых рынках и привело к падению цен на нефть, но Тегеран изменил курс после того, как Трамп настоял на том, что американская блокада иранских портов будет продолжаться до тех пор, пока не будет заключено окончательное соглашение.

"Если Америка не снимет блокаду, движение в Ормузском проливе, безусловно, будет ограничено", - сказал Галибаф.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, которого еще не видели с тех пор, как он пришел к власти после того, как его отец погиб во время первых ударов США и Израиля, заявил в письменном послании, что военно-морской флот Ирана "готов" нанести поражение Соединенным Штатам.

Трамп обвинил Иран в том, что он "немного заигрался", и предупредил Тегеран, чтобы тот не пытался "шантажировать" Вашингтон двусмысленными заявлениями по поводу пролива.

"У нас идут очень хорошие разговоры", - сказал президент журналистам в Белом доме, добавив, что Соединенные Штаты "занимают жесткую позицию".

"Мишени"

Корпус стражей Исламской революции Ирана предупредил, что любая попытка пройти через пролив без разрешения "будет расценена как сотрудничество с врагом, а судно-нарушитель станет мишенью".

В субботу несколько нефтяных и газовых танкеров пересекли пролив в начале дня во время кратковременного открытия, как показали данные отслеживания, но другие отступили, и к позднему вечеру через пролив суда почти не ходили.

Британское агентство по безопасности на море сообщило, что катреа КСИР открыли огонь по одному танкеру, а разведывательная компания Vanguard Tech сообщила, что силы угрожали "уничтожить" пустой круизный лайнер.

В третьем инциденте британское агентство заявило, что получило сообщение о "попадании неизвестного снаряда в судно, в результате чего были повреждены грузовые контейнеры, но пожара не было".

Министерство иностранных дел Индии вызвало иранского посла, чтобы выразить протест в связи с "инцидентом со стрельбой" в проливе, в котором участвовали два судна под индийским флагом.