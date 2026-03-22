Кубинская Unión Eléctrica объявила в субботу днём о «полном отключении» энергетической системы острова. По данным Министерства энергетики и горнодобывающей промышленности, авария в одном из блоков теплоэлектростанции Нуэвитас в Камагуэе запустила каскадный эффект, который обрушил остальную сеть.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Улицы Гаваны через несколько часов погрузились в полумрак, жители передвигались при свете телефонов, как и в предшествующий понедельник. Такая ситуация повторяется всё чаще.

Это третий общенациональный блэкаут в марте и седьмой с октября 2024 года. Восстановление Национальной энергосистемы каждый раз идёт медленно: приходится запускать простые источники генерации (солнечные, гидроэлектростанции, моторные установки), постепенно подключая небольшие зоны, пока не удаётся снова подпитать крупные теплоэлектростанции, сердце сети.

Глубинная проблема: без топлива восстановления не будет

Главное отличие нынешнего отключения в том, что у Кубы почти не осталось дизеля и мазута для распределяющих генераторов; правительство заявляет, что с января этот парк полностью стоит из-за нехватки топлива. Без этих двигателей поднимать сеть гораздо сложнее и дольше обычного.

Устаревшие теплоэлектростанции страны, построенные в основном в 1960-70-х годах, хронически недополучают средства и страдают от отсутствия обслуживания. В субботу десять из 16 тепловых блоков ещё до полного коллапса уже были вне строя — из-за аварий или ремонта. Эти простои объясняются десятилетиями недофинансирования отрасли, а не напрямую нефтяной блокадой.

Цены на топливо на неофициальном рынке взлетели до девяти долларов за литр, так что заправка бака автомобиля обходится более чем в 300 долларов, что многократно превышает годовой доход большинства кубинцев.

Блокада Трампа и её последствия

29 января 2026 года Дональд Трамп подписал указ об введении чрезвычайных пошлин для любых стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. С тех пор президент Мигель Диас-Канель подтвердил, что за последние три месяца на остров не поступило ни капли нефти. Мера парализовала распределяющую генерацию, которая раньше обеспечивала 40% энергобаланса.

Поставки сырой нефти из Венесуэлы прекратились после задержания Николаса Мадуро американскими военными в январе, и его преемница Дельси Родригес не возобновила отправки под давлением Вашингтона.

Попытка снабдить остров российским дизтопливом тоже сорвалась: в пятницу, за день до нового блэкаута, США попытались заблокировать проход российских танкеров с топливом.

Гаванское правительство обвиняет Вашингтон в «энергетической удавке». Независимые эксперты оценивают стоимость модернизации энергосистемы в 8–10 млрд долларов. Массовые отключения тормозят экономику, которая с 2020 года сократилась более чем на 15% по официальным данным, и стали детонатором крупнейших протестов.

Международная солидарность и дипломатическая напряжённость

Отключение совпало с прибытием в Гавану международной коалиции политиков и активистов, главным образом из Латинской Америки и Европы, которые приехали поддержать кубинские власти и выступить против блокады.

Обвалы системы напрямую бьют по повседневной жизни: сокращаются рабочие смены, сложно готовить, портятся продукты из-за остановки холодильников.

На дипломатическом треке заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио подчеркнул, что «политическая система Кубы не подлежит торгу» с Соединёнными Штатами. Американское посольство на острове направило срочный запрос на поставку нефти, который Гавана назвала «наглой» просьбой.

Диас-Канель подтвердил проведение двусторонних контактов «для выявления проблем, требующих решения», но не раскрывал их масштабы и результаты. Тем временем Трамп назвал Кубу «крайне ослабленной нацией» и несколько раз намекал на возможность вмешательства или «дружественного установления контроля» над островом.