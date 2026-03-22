Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Куба снова в темноте: второй блэкаут за неделю, 10 млн человек без света

Масштабное отключение электроснабжения на Кубе, суббота, 21 марта 2026 года
Общий блэкаут на Кубе, суббота, 21 марта 2026 года
By Jesús Maturana
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

В субботу Куба пережила седьмое за полтора года и второе за неделю полное отключение, оставившее более 10 млн жителей без света, поскольку из-за блокады США остров с января остается без топлива.

Кубинская Unión Eléctrica объявила в субботу днём о «полном отключении» энергетической системы острова. По данным Министерства энергетики и горнодобывающей промышленности, авария в одном из блоков теплоэлектростанции Нуэвитас в Камагуэе запустила каскадный эффект, который обрушил остальную сеть.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Улицы Гаваны через несколько часов погрузились в полумрак, жители передвигались при свете телефонов, как и в предшествующий понедельник. Такая ситуация повторяется всё чаще.

Это третий общенациональный блэкаут в марте и седьмой с октября 2024 года. Восстановление Национальной энергосистемы каждый раз идёт медленно: приходится запускать простые источники генерации (солнечные, гидроэлектростанции, моторные установки), постепенно подключая небольшие зоны, пока не удаётся снова подпитать крупные теплоэлектростанции, сердце сети.

Глубинная проблема: без топлива восстановления не будет

Главное отличие нынешнего отключения в том, что у Кубы почти не осталось дизеля и мазута для распределяющих генераторов; правительство заявляет, что с января этот парк полностью стоит из-за нехватки топлива. Без этих двигателей поднимать сеть гораздо сложнее и дольше обычного.

Устаревшие теплоэлектростанции страны, построенные в основном в 1960-70-х годах, хронически недополучают средства и страдают от отсутствия обслуживания. В субботу десять из 16 тепловых блоков ещё до полного коллапса уже были вне строя — из-за аварий или ремонта. Эти простои объясняются десятилетиями недофинансирования отрасли, а не напрямую нефтяной блокадой.

Цены на топливо на неофициальном рынке взлетели до девяти долларов за литр, так что заправка бака автомобиля обходится более чем в 300 долларов, что многократно превышает годовой доход большинства кубинцев.

Блокада Трампа и её последствия

29 января 2026 года Дональд Трамп подписал указ об введении чрезвычайных пошлин для любых стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. С тех пор президент Мигель Диас-Канель подтвердил, что за последние три месяца на остров не поступило ни капли нефти. Мера парализовала распределяющую генерацию, которая раньше обеспечивала 40% энергобаланса.

Поставки сырой нефти из Венесуэлы прекратились после задержания Николаса Мадуро американскими военными в январе, и его преемница Дельси Родригес не возобновила отправки под давлением Вашингтона.

Попытка снабдить остров российским дизтопливом тоже сорвалась: в пятницу, за день до нового блэкаута, США попытались заблокировать проход российских танкеров с топливом.

Гаванское правительство обвиняет Вашингтон в «энергетической удавке». Независимые эксперты оценивают стоимость модернизации энергосистемы в 8–10 млрд долларов. Массовые отключения тормозят экономику, которая с 2020 года сократилась более чем на 15% по официальным данным, и стали детонатором крупнейших протестов.

Международная солидарность и дипломатическая напряжённость

Отключение совпало с прибытием в Гавану международной коалиции политиков и активистов, главным образом из Латинской Америки и Европы, которые приехали поддержать кубинские власти и выступить против блокады.

Обвалы системы напрямую бьют по повседневной жизни: сокращаются рабочие смены, сложно готовить, портятся продукты из-за остановки холодильников.

На дипломатическом треке заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио подчеркнул, что «политическая система Кубы не подлежит торгу» с Соединёнными Штатами. Американское посольство на острове направило срочный запрос на поставку нефти, который Гавана назвала «наглой» просьбой.

Диас-Канель подтвердил проведение двусторонних контактов «для выявления проблем, требующих решения», но не раскрывал их масштабы и результаты. Тем временем Трамп назвал Кубу «крайне ослабленной нацией» и несколько раз намекал на возможность вмешательства или «дружественного установления контроля» над островом.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

