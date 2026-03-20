Куба ждет российские нефть и газ. США заявили, что это незаконно

На Кубе ждут поставок энергоносителей из России. По расчетам, в начале следующей недели к кубинским берегам должно причалить судно Sea Horse под флагом Гонконга, предположительно перевозящее 27 тысяч тонн российского газа. К 4 апреля туда дойдёт танкер "Анатолий Колодкин" с 730 тысячами баррелей сырой нефти на борту.

Куба остро нуждается в топливе, страна не получала энергоносителей с 9 января из-за введённой США блокады. До последнего времени главным импортером нефти для Гаваны была Венесуэла, но поставки оттуда прекратились после свержения президента Николаса Мадуро. Вскоре после этого президент Дональд Трамп пригрозил повышенными пошлинами любым государствам, поставляющим энергоносители Кубе.

Смогут ли Sea Horse и "Анатолий Колодкин" дойти до кубинского порта, остается под вопросом. Вскоре после отправки Россией этих судов США внесли Кубу в список стран, которым запрещено принимать российское топливо. 20 марта Минфин США опубликовал документ, в котором объявил вне закона транзакции, связанные с покупкой, доставкой и разгрузкой российской нефти и нефтепродуктов для Кубы, Ирана и Северной Кореи.

По оценкам Хорхе Пиньона, эксперта Института энергетики Техасского университета, судно "Анатолий Колодкин" под российским флагом сегодня находится на расстоянии около 3000 морских миль от Кубы в Атлантическом океане. Эксперт напоминает, что танкер находится под под санкциями США, ЕС и Великобритании.

Пиньон затруднился спрогнозировать, насколько этого топлива хватит Кубе."Мы говорим о сырой нефти, которую нужно перерабатывать... На каждый продукт есть свой спрос", - прокомментировал он, уточнив, что этого может хватить для производства 180 000 баррелей дизельного топлива, что покроет ежедневные потребности Кубы в течение девяти-десяти дней.

Отключения электричества в Гаване участились, 16 марта 2026 года AP Photo

Находящиеся на борту двух судов энергоносители, считает Пиньон, скорее всего, будут использованы для "критически важных секторов экономики", таких как транспорт и сельское хозяйство.

Эксперт по энергетике отметил, что судно Seа horse простояло 20 дней в центре Атлантического океана, прежде чем решило продолжить свой путь с запада на юго-запад. Сейчас оно находится примерно в 958 морских милях от кубинского порта Матансас.

Усугубляющийся кризис

Аналитик обращают внимание на то, с начала 2026 года Куба впервые за десятилетие осталась без импорта нефти. На острове производится лишь 40% нужного ей объема нефти, остальное ввозится. Но сейчас все поставки стоят на паузе.

На этом фоне экономический кризис на Кубе обострился, там из-за экономии программируются 10-часовые отключения электричества, сокращаются рабочие часы, ограничивается транспорт. Это демотивирует туристов, которые ранее были одним из основных источников дохода страны.