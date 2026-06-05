США ввели санкции против президента Кубы, Трамп усиливает давление

Администрация Дональда Трампа в четверг ввела санкции против президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля, его супруги и ещё трёх человек — очередной шаг Вашингтона по усилению давления на руководство Гаваны.

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Согласно заявлению, подписанному госсекретарём США Марко Рубио, те, кто попал под санкции, "руководят режимом или финансируют его, а также его усилия по мобилизации радикальных революционных движений в Соединённых Штатах и по всему миру".

Этот шаг вызвал незамедлительное осуждение в Гаване: президент Диас-Канель заявил, что "эта политическая слепота дополняет карательные меры, применённые в последние недели против нашей страны и призванные навредить кубинскому народу".

Под санкции также попал Алехандро Кастро Эспин, единственный сын бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и Вильмы Эспин.

Он был советником Комиссии по обороне и национальной безопасности Кубы и присутствовал, когда Рауль Кастро встречал тогдашнего президента США Барака Обаму в Гаване во время исторической встречи в марте 2016 года. В санкционный список внесён и сын Кастро Эспина Рауль Алехандро Кастро Калис.

Введённые в четверг меры, последовавшие за подписанием Трампом указа о расширении санкций против острова, предусматривают замораживание принадлежащего этим лицам имущества и банковских счетов в США.

Однако остаётся неясно, насколько их финансовые интересы связаны с американской системой: по словам Ричарда Файнберга, бывшего советника президента США по национальной безопасности по вопросам Латинской Америки и почётного профессора международной политической экономики Калифорнийского университета в Сан-Диего, аналитики считают "довольно маловероятным", что у президента Кубы и других фигурантов есть активы в Соединённых Штатах.

Люди идут по улице в Гаване, понедельник, 25 мая 2026 года. (AP Photo/Jorge Luis Banos) Jorge luis Banos/Copyright 2026 The AP. All right reserved

Новые санкции вводятся на фоне угроз президента США Дональда Трампа применить военную силу против Кубы после того, как в январе он сверг в Венесуэле Николаса Мадуро и ввёл энергетическую блокаду, перекрыв поставки нефти на Кубу. Эта блокада в нынешнем году привела к тяжёлым отключениям электроэнергии, нехватке продовольствия и экономическому коллапсу по всему острову.

Эти угрозы обрели дополнительный вес после того, как в прошлом месяце США объявили о выдвижении уголовных обвинений против Рауля Кастро.

По словам Файнберга, последние санкции "можно рассматривать как подготовку к интервенции или как усиление давления на режим с целью принудить его к сделке", при этом риторика Трампа и госсекретаря США Марко Рубио "может свидетельствовать как в пользу первого, так и второго сценария".

Реагируя на санкции, Диас-Канель обвинил Трампа в "новых угрожающих заявлениях в адрес Кубы" и заявил, что "эти меры направлены на ужесточение блокады и эскалацию конфликта между Кубой и Соединёнными Штатами".

"Агрессия и извращённая политика правительства США столкнутся с нашей решимостью готовиться к худшим сценариям и сопротивляться имперскому натиску", — написал он в X.

Глава МИД Кубы назвал решение "очередным примером интервенционистского плана США представить Кубу угрозой национальной безопасности Соединённых Штатов".

Трамп: "Мы займёмся Кубой после Ирана"

Отвечая в четверг на вопрос, направлены ли санкции на ускорение краха Кубы, Трамп заявил: "Мы просто хотим, чтобы у них была нормально управляемая страна".

"Страна голодает, у неё нет энергии, нет нефти, нет денег, у неё ничего нет. Зато у неё замечательная территория. Там могли бы быть прекрасные курорты", — сказал Трамп журналистам на другом мероприятии в Овальном кабинете.

На вопрос, близка ли Куба к коллапсу, он ответил: "Она уже в каком-то смысле рухнула" и добавил, что "мы займёмся этим, как только закончим" военную операцию в Иране.

"Мне нравится заниматься одним делом за раз", — сказал Трамп.

Трамп усилил разговоры о смене режима на Кубе после того, как пообещал провести "дружественное поглощение" страны, если её руководство не откроет экономику для американских инвестиций и не выдворит противников США.

Рубио, сын кубинских иммигрантов, который всегда занимал жёсткую позицию в отношении социалистического режима на острове, заявил, что Трамп хочет заключить сделку, но он сам сомневается, что Соединённым Штатам удастся добиться дипломатического решения с нынешним руководством.

Рубио защищает решение администрации Трампа вводить всё более жёсткие санкции против Гаваны; крупнейшие из них направлены против Grupo de Administración Empresarial S.A. — бизнес-конгломерата, контролируемого Революционными вооружёнными силами Кубы.