Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

США ввели санкции против президента Кубы, Трамп усиливает давление

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в сопровождении своей супруги, первой леди Лис Куэсты Перасы де Диас-Канель, Гавана, Куба, пятница, 16 января 2026 года
Президент Кубы Мигель Диас-Канель в сопровождении супруги, первой леди Лис Куэста Пераса де Диас-Канель, Гавана, Куба, пятница, 16 января 2026 года Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Jerry Fisayo-Bambi
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Санкции, введённые в четверг вслед за подписанием Трампом указа о расширении мер против острова, замораживают имущество и счета частных лиц в США.

Администрация Дональда Трампа в четверг ввела санкции против президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля, его супруги и ещё трёх человек — очередной шаг Вашингтона по усилению давления на руководство Гаваны.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Согласно заявлению, подписанному госсекретарём США Марко Рубио, те, кто попал под санкции, "руководят режимом или финансируют его, а также его усилия по мобилизации радикальных революционных движений в Соединённых Штатах и по всему миру".

Этот шаг вызвал незамедлительное осуждение в Гаване: президент Диас-Канель заявил, что "эта политическая слепота дополняет карательные меры, применённые в последние недели против нашей страны и призванные навредить кубинскому народу".

Под санкции также попал Алехандро Кастро Эспин, единственный сын бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и Вильмы Эспин.

Он был советником Комиссии по обороне и национальной безопасности Кубы и присутствовал, когда Рауль Кастро встречал тогдашнего президента США Барака Обаму в Гаване во время исторической встречи в марте 2016 года. В санкционный список внесён и сын Кастро Эспина Рауль Алехандро Кастро Калис.

Введённые в четверг меры, последовавшие за подписанием Трампом указа о расширении санкций против острова, предусматривают замораживание принадлежащего этим лицам имущества и банковских счетов в США.

Однако остаётся неясно, насколько их финансовые интересы связаны с американской системой: по словам Ричарда Файнберга, бывшего советника президента США по национальной безопасности по вопросам Латинской Америки и почётного профессора международной политической экономики Калифорнийского университета в Сан-Диего, аналитики считают "довольно маловероятным", что у президента Кубы и других фигурантов есть активы в Соединённых Штатах.

Люди идут по улице в Гаване, понедельник, 25 мая 2026 года. (AP Photo/Jorge Luis Banos)
Люди идут по улице в Гаване, понедельник, 25 мая 2026 года. (AP Photo/Jorge Luis Banos) Jorge luis Banos/Copyright 2026 The AP. All right reserved

Новые санкции вводятся на фоне угроз президента США Дональда Трампа применить военную силу против Кубы после того, как в январе он сверг в Венесуэле Николаса Мадуро и ввёл энергетическую блокаду, перекрыв поставки нефти на Кубу. Эта блокада в нынешнем году привела к тяжёлым отключениям электроэнергии, нехватке продовольствия и экономическому коллапсу по всему острову.

Эти угрозы обрели дополнительный вес после того, как в прошлом месяце США объявили о выдвижении уголовных обвинений против Рауля Кастро.

По словам Файнберга, последние санкции "можно рассматривать как подготовку к интервенции или как усиление давления на режим с целью принудить его к сделке", при этом риторика Трампа и госсекретаря США Марко Рубио "может свидетельствовать как в пользу первого, так и второго сценария".

Реагируя на санкции, Диас-Канель обвинил Трампа в "новых угрожающих заявлениях в адрес Кубы" и заявил, что "эти меры направлены на ужесточение блокады и эскалацию конфликта между Кубой и Соединёнными Штатами".

"Агрессия и извращённая политика правительства США столкнутся с нашей решимостью готовиться к худшим сценариям и сопротивляться имперскому натиску", — написал он в X.

Глава МИД Кубы назвал решение "очередным примером интервенционистского плана США представить Кубу угрозой национальной безопасности Соединённых Штатов".

Трамп: "Мы займёмся Кубой после Ирана"

Отвечая в четверг на вопрос, направлены ли санкции на ускорение краха Кубы, Трамп заявил: "Мы просто хотим, чтобы у них была нормально управляемая страна".

"Страна голодает, у неё нет энергии, нет нефти, нет денег, у неё ничего нет. Зато у неё замечательная территория. Там могли бы быть прекрасные курорты", — сказал Трамп журналистам на другом мероприятии в Овальном кабинете.

На вопрос, близка ли Куба к коллапсу, он ответил: "Она уже в каком-то смысле рухнула" и добавил, что "мы займёмся этим, как только закончим" военную операцию в Иране.

"Мне нравится заниматься одним делом за раз", — сказал Трамп.

Related

Трамп усилил разговоры о смене режима на Кубе после того, как пообещал провести "дружественное поглощение" страны, если её руководство не откроет экономику для американских инвестиций и не выдворит противников США.

Рубио, сын кубинских иммигрантов, который всегда занимал жёсткую позицию в отношении социалистического режима на острове, заявил, что Трамп хочет заключить сделку, но он сам сомневается, что Соединённым Штатам удастся добиться дипломатического решения с нынешним руководством.

Рубио защищает решение администрации Трампа вводить всё более жёсткие санкции против Гаваны; крупнейшие из них направлены против Grupo de Administración Empresarial S.A. — бизнес-конгломерата, контролируемого Революционными вооружёнными силами Кубы.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

"Пока что": Марко Рубио сделал оговорку о принадлежности Гренландии Дании

"Враг потерпел поражение": Хаменеи сделал неожиданное заявление на фоне переговоров с США

Израиль и Ливан согласовали условное перемирие после переговоров под эгидой США