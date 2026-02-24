Болельщик "Наполи" едва не лишился жизни после того, как вышел из себя во время просмотра матча по телевизору, сообщают итальянские СМИ.

По данным ежедневной газеты L'Unione Sarda, 40-летний тифози очень расстроился, когда его команда проиграла 2:1 "Аталанте" в Серии А в воскресенье.

Как сообщается, он стал выкрикивать оскорбления в телевизор после того, как спорное решение VAR отменило пенальти, назначенный арбитром в ворота "Аталанты".

35-летняя жена болельщика посчитала, что оскорбления были направлены в ее адрес, в результате чего между супругами произошла сильная ссора.

Женщина угрожала мужу и сказала, что зарежет его, если тот не выйдет из комнаты.

Когда он отказался, она бросила в него ножницы, но не попала в цель.

Тогда женщина схватила кухонный нож и нанесла мужу удар в левый бок. Мужчина вызвал полицию, и в это время жена якобы бросила в него еще несколько ножей, один из которых вонзился в стену.

Полиция прибыла на место и арестовала женщину по нескольким обвинениям, включая домашнее насилие и нападение при отягчающих обстоятельствах, сообщает газета.

Мужчина был доставлен в больницу Ospedale del Mare, где ему была оказана помощь. Сейчас его жизнт вне опасности.

Действующий чемпион Италии "Наполи" занимает третье место в таблице Серии А, отставая на 4 очка от "Милана" и на 14 очков от лидера - миланского "Интера".