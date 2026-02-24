40-летний болельщик "Наполи", возмущенный отменой пенальти в ворота "Аталанты", обрушился с оскорблениями в телевизор. Его жена приняла их в свой адрес, и это плохо кончилось
Болельщик "Наполи" едва не лишился жизни после того, как вышел из себя во время просмотра матча по телевизору, сообщают итальянские СМИ.
По данным ежедневной газеты L'Unione Sarda, 40-летний тифози очень расстроился, когда его команда проиграла 2:1 "Аталанте" в Серии А в воскресенье.
Как сообщается, он стал выкрикивать оскорбления в телевизор после того, как спорное решение VAR отменило пенальти, назначенный арбитром в ворота "Аталанты".
35-летняя жена болельщика посчитала, что оскорбления были направлены в ее адрес, в результате чего между супругами произошла сильная ссора.
Женщина угрожала мужу и сказала, что зарежет его, если тот не выйдет из комнаты.
Когда он отказался, она бросила в него ножницы, но не попала в цель.
Тогда женщина схватила кухонный нож и нанесла мужу удар в левый бок. Мужчина вызвал полицию, и в это время жена якобы бросила в него еще несколько ножей, один из которых вонзился в стену.
Полиция прибыла на место и арестовала женщину по нескольким обвинениям, включая домашнее насилие и нападение при отягчающих обстоятельствах, сообщает газета.
Мужчина был доставлен в больницу Ospedale del Mare, где ему была оказана помощь. Сейчас его жизнт вне опасности.
Действующий чемпион Италии "Наполи" занимает третье место в таблице Серии А, отставая на 4 очка от "Милана" и на 14 очков от лидера - миланского "Интера".