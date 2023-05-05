"Наполи" – чемпион Италии. Во время гуляний застрелен один человек

Luca Palamara, Alexander Kazakevich

Неаполитанский клуб взял скудетто впервые с 1990 года. Победу шумно праздновали на улицах столицы Кампании, убит один человек, есть пострадавшие. Власти считают, что мафиози могли воспользоваться ситуацией для сведения счётов.

Впервые за 33 года "Наполи" завоевал чемпионский титул, сыграл вничью с "Удинезе" (1:1). Этого хватило, чтобы обеспечить южанам победу по очкам за пять матчей до конца национального первенства.

Предыдущие два скудетти были завоёваны в 1987 и 1990, когда за неаполитанский клуб играл Диего Марадона. Трансляция выездного матча велась на стадионе, названном в честь легендарного аргентинца.

Ликование в столице региона Кампания, где любовь к родной команде передаётся из поколения в поколение, омрачили сообщения о том, что в историческом центре был застрелен 26-летний Винченцо Костанцо. В мэрии заявили, что убийство не имеет ничего общего с футболом и может быть связано с разборками криминальных кланов.

Более 200 человек обратились в больницы с ранениями и травмами, вызванными взрывами петард.

Вот что говорили на улице те, кто пришёл не пострелять, а отпраздновать исторический момент со своими близкими:

– Я ждал 33 года, непередаваемое счастье! Мой сын-подросток ждал этого всего 13 лет, что скажешь?

– Это грандиозно!

Неаполь – единственный крупный город в Италии, представленный только одним клубом в высшем дивизионе, это также единственная южная метрополия, наряду с Кальяри, ставшая чемпионами.

"На протяжении 20 лет скудетто брали только северные клубы – миланцы и туринцы, – говорит корреспондент Euronews Лука Паламара. – За всю историю чемпионата лишь четырежды побеждали южане. На улицах Неаполя творится какое-то безумие!"

Жители города будут чествовать своих героях все выходные, в воскресенье игроки "Наполи" проведут домашний матч с флорентийцами.