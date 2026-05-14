В США приостановили действие санкций против Франчески Альбанезе

В среду американский судья временно приостановил действие санкций, введённых Вашингтоном в прошлом году против Франчески Альбанезе, специального докладчика ООН по вопросам оккупированных палестинских территорий.

Санкции были введены в июле 2025 года после того, как Альбанезе публично раскритиковала политику США в отношении Газы.

Решение о предварительном запрете на их применение принял окружной судья США Ричард Леон, говорится в судебных документах.

В своём заключении он отметил, что защита свободы слова "всегда отвечает общественным интересам".

Альбанезе ранее заявляла, что санкции США "направлены на подрыв моей миссии". После решения суда она назвала его победой и поблагодарила сторонников в социальных сетях.

"Я благодарю свою дочь и мужа за поддержку, а также всех, кто поддерживал меня до сих пор", – написала она в X, добавив: "Вместе мы едины".

Обвинения США и Израиля против Альбанезе

Когда объявлялось о введении санкций, госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал заявления Франчески Альбанезе в адрес Соединённых Штатов и заявил, что она якобы рекомендовала Международному уголовному суду выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Как утверждал Госдеп, Альбанезе также вела "политическую и экономическую кампанию" против США и Израиля, призывая другие страны вводить санкции против еврейского государства, которое она обвиняет в "геноциде в Газе", а также против ряда американских компаний, которых она считает причастными к преступлениям в палестинском анклаве.

Альбанезе, эксперт по международному праву и общественный деятель, ставшая спецдокладчиком ООН по Палестине в 2022 году, неоднократно подвергалась критике со стороны Израиля и его союзников за жёсткую позицию и публичные заявления.

Специальные докладчики ООН, включая Альбанезе, являются независимыми экспертами, назначаемыми Советом ООН по правам человека, и не представляют официальную позицию Организации Объединённых Наций.