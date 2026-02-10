Греция ответила на заявления МИД РФ: "Неприкосновенность границ - принципиальная позиция"

"Греция не могла не выступить в защиту Украины", - заявила пресс-секретарь греческого МИД Лана Зохиу на брифинге для журналистов, отвечая на недавние заявления главы МИД РФ.

По словам Зохиу, комментарии Лаврова "не являются чем-то новым и не застают врасплох".

Принципиальная позиция Греции заключается в нерушимости государственных границ, подчеркнула она, отметив, что отношения с РФ "были на удовлетворительном уровне до 2022 года".

"Конечно, мы принимаем во внимание ответы Министерства иностранных дел России, - отметила Зохиу. - Греция стремилась поддерживать хорошие отношения с РФ и хотела бы в будущем, когда позволят условия, восстановить их".

Заявления МИД РФ

В ответах Министерства иностранных дел РФ на вопросы СМИ, поступивших к пресс-конференции министра Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, в частности, говорится: "Спустя почти четыре года изменений в подходах официальных Афин к нашей стране не произошло. По-прежнему слышим агрессивные антироссийские заявления, беспочвенные, полные русофобии обвинения в наш адрес. Ничего подобного Россия себе в отношении Греции не позволяет".

В тексте отмечается, что "Афины одними из первых отправили в Украину оружие и боеприпасы".

В российском МИД напомнили, что на территориях, где идут боевые действия, "уже много веков живет многочисленная греческая диаспора".

"В Афинах о них не подумали. Не подумали, что там живут их братья, сестры, у которых есть связи с Грецией, со своими родственниками там, у которых из-за действий Афин появляется колоссальное количество не просто проблем, а вызовов жизни и здоровью", - заявили в МИД РФ.

Официальная позиция ЕС

В Европейском союзе, частью которого является Греция, осудили российское вторжение в Украину.

"24 февраля 2022 года Россия начала агрессивную войну против Украины, бросив вызов стремлениям украинцев к лучшему будущему и к сближению с ЕС. Это стало нападением не только на Украину, но и на свободу, самоопределение и демократию", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

В тексте отмечается, что ЕС "неизменно поддерживает Украину".

Страны блока оказывают Киеву беспрецедентную политическую, финансовую, военную и гуманитарную поддержку и приняли миллионы украинцев, ищущих убежища на своей территории.

"ЕС будет и впредь оказывать Украине помощь и вводить жесткие санкции против России и тех, кто причастен к войне", - подчеркивается в заявлении ЕК.