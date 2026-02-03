Советник премьера Словакии, уволившийся из-за переписки с Эпштейном: "Чувствую себя дураком"

Отставка после публикации документов

Бывший советник по национальной безопасности Словакии Мирослав Лайчак подал в отставку после того, как в США были опубликованы документы, связанные с покойным финансистом и осуждённым сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Материалы показали, что Лайчак и Эпштейн обменивались сообщениями, в которых обсуждали женщин и дипломатические темы.

Лайчак, занимавший пост министра иностранных дел и имевший долгую карьеру международного дипломата, заявил в пятницу, что уходит, чтобы не нанести политического ущерба премьер‑министру Роберту Фицо. Он подчёркивает, что не совершал никаких правонарушений и осуждает преступления Эпштейна.

Премьер‑министр в видеообращении на Facebook назвал Лайчака "невероятным источником опыта в дипломатии и внешней политике" и сообщил, что принял его отставку.

"Когда я читаю эти сообщения сегодня, я чувствую себя дураком"

В понедельник поздно вечером, выступая в эфире Радио Словакии, Лайчак впервые подробно прокомментировал содержание переписки.

"Когда я читаю эти сообщения сегодня, я чувствую себя дураком", — сказал он.

Речь идёт о сообщениях октября 2018 года, когда Лайчак занимал пост министра иностранных дел. В переписке он и Эпштейн шутят о женщинах и обсуждают предстоящую встречу Лайчака с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В одном из сообщений Лайчак пишет Эпштейну:

"Почему бы вам не пригласить меня на эти игры? Я бы взял девушку из "МИ"".

Эпштейн отвечает:

"А кто бы не пригласил. Вы можете взять их обеих, я не собственник. И их сестер".

"Глупое мужское эго в действии"

Выступая по Радио Словакии, Лайчак признал, что такой стиль общения был недопустим.

"Эти сообщения были не более чем глупым мужским эго в действии, самодовольным мужским балаганом", — сказал он, подверкнув, что никакого реального поведения, связанного с женщинами, за перепиской не стояло:

"Там не было девушек... Тот факт, что кто-то общается с сексуальным хищником, не делает его самого сексуальным хищником".

По словам Лайчака, он воспринимал Эпштейна как "ценный контакт, который мог открыть множество дверей" в дипломатических кругах.

Отрицание и признание

По данным словацких СМИ, когда документы были опубликованы в пятницу впервые, Лайчак отрицал, что обсуждал с Эпштейном женщин, и заявил, что не может "подтвердить или опровергнуть подлинность текстов" из‑за давности событий.

Однако после проверки содержания переписки он признал, что сообщения действительно принадлежат ему.

Долгая карьера, оборвавшаяся скандалом

Мирослав Лайчак — один из самых опытных дипломатов Словакии. Он работал в четырёх правительствах, занимал пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН в 2017–2018 годах, а также был специальным посланником ЕС по Косово и Сербии с 2020 по 2025 год.

Отставка стала самым громким политическим последствием публикации документов Эпштейна в Центральной Европе. Скандал продолжает развиваться, и словацкие власти не исключают дальнейших проверок, связанных с международными контактами бывшего советника.

