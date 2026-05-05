После победы "Тисы", получившей две трети мест в парламенте, 12 апреля стало ясно, что самые верные союзники Виктора Орбана вовсе не так лояльны, как об этом годами твердила уходящая правящая партия. На недавних выборах в Словакии и Чехии нелиберальный глава правительства открыто поддержал антивенгерского законодателя Роберта Фицо и миллиардера, ставшего главой правительства, Андрея Бабиша. Он также оказывал явную финансовую поддержку кампаниям этих политиков, при этом громко осуждая иностранное вмешательство в выборы.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Он также неоднократно заявлял, что видит будущее приходящего в упадок ЕС в сотрудничестве стран Вышеградской четвёрки. Однако сейчас все выглядит так, будто трех недель оказалось достаточно, чтобы еще вчерашние союзники отвернулись от Виктора Орбана и "Фидес". Ничто не доказывает это лучше, чем послание Роберта Фицо Петеру Мадьяру и его фотография с лидерами Вышеградской четвёрки в сети X.

Три мушкетера ждут четвертого и возрождения Вышеградской четвёрки.

- написал словацкий премьер-министр, которого сопровождают премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, улыбаясь и, судя по всему, в хорошем настроении.

Фотография была сделана на встрече глав государств и правительств Европейского политического сообщества в Армении, где также проходил первый двусторонний саммит ЕС-Армения. Уходящий премьер Виктор Орбан, как и на саммите ЕС на Кипре после выборов, не присутствовал.

"Такова политика", - прекрасно демонстрирует эта фотография. И не только потому, что — как и следовало ожидать в международной дипломатии — главы правительств стран Вышеградской группы открываются Петеру Мадьяру, но и потому, что, судя по фотографии, кажется, что между левоцентристом Дональдом Туском и его популистско-суверенистскими коллегами нет огромного идеологического разрыва.

А он есть. Не случайно польский премьер-министр одним из первых поздравил Петра Мадьяра с победой в две трети голосов, сказав по телефону: "Я рад этому результату больше, чем когда победил сам".

Мадьяр неоднократно заявлял, что его первая поездка состоится в Варшаву (хотя сейчас в повестке дня первоочередные пункты — Брюссель и Рим), и его цель — возродить сотрудничество в Вышеградской группе, которое в последнее время отошло на второй план, и в связи с которым он также считает возможным расширение: помимо Хорватии, Словении и Австрии, к числу участников может присоединиться даже Румыния, увеличив таким образом число стран, участвующих в сотрудничестве, с четырех до восьми.

Такой дружелюбный пост тем более удивителен, что перед выборами Фицо заявил, что в случае победы "Тисы" на парламентских выборах отношения между двумя странами могут ухудшиться. Увидев результат, он тут же отказался от своего воинственного тона. В то время как Петер Мадьяр, вступивший в должность в выходные, неоднократно резко высказывался в адрес своего словацкого коллеги. Например, Мадьяр заявил в Братиславе, что словацко-венгерские отношения могут начать восстанавливаться только в том случае, если правительство отменит словацкое законодательство по декретам Бенеша, которые грозили венграм тюрьмой.