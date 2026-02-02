Пакистан заявил о ликвидации большой группы сепаратистов в Белуджистане

Власти Пакистана сообщили, что в провинции Белуджистан силовики уничтожили 145 членов группировки "Армия освобождения Белуджистана", которую они называют "союзником Индии".

Операция проведена после серии смертоносных нападений активистов сепаратистской группировки, которые, уточняют в Пакистане, атаковали полицейские участки в регионе, а также гражданские объекты. Бои длились 40 часов.

Главный министр провинции Сарфраза Бугти сообщил, что в ходе столкновений убиты 17 пакистанских силовиков и свыше 30 мирных жителей. По его оценкам, силовики ликвидировали крупнейшую по численности группу сепаратистов за последнее время.

Родственники полицейских, погибших в столкновениях, у больницы в Кветте, Пакистан, суббота, 31 января 2026 г. Arshad Butt/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

"Тела этих 145 убитых террористов находятся под нашей охраной, некоторые из них - граждане Афганистана", - сообщил он. Бугти уточнил, что "поддерживаемые Индией террористы" хотели захватить заложников, но не смогли добраться до центра города.

Белуджистан, граничащий с Афганистаном и Ираном - самая крупная и одновременно беднейшая провинция Пакистана. "Армия освобождения" ведет борьбу за независимость региона и большую долю местных природных ресурсов. Она признана террористической в ряде стран и регионов, в том числе в США, ЕС и Великобритании.

Машины скорой помощи, перевозящие тела полицейских, в Кветте, Пакистан, суббота, 31 января 2026 г. Arshad Butt/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

Индия отклонила обвинения Исламабада в поддержке вооруженных нападений сепаратистов Белуджистана, назвав их "безосновательными". В Нью-Дели порекомендовали Пакистану сосредоточиться на решении давних проблем жителей Белуджистан, положить конец подавлению инакомыслия и нарушениям прав человека в регионе.