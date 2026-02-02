Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Пакистан заявил о ликвидации большой группы сепаратистов в Белуджистане

Полицейские осматривают место субботнего взрыва, совершенного террористом-смертником, в Кветте, Пакистан, воскресенье, 1 февраля 2026 г.
Полицейские осматривают место субботнего взрыва, совершенного террористом-смертником, в Кветте, Пакистан, воскресенье, 1 февраля 2026 г. Авторское право  Arshad Butt/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.
Авторское право Arshad Butt/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.
By Malek Fouda & Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Пакистанские власти сообщают, что ответили операцией по зачистке в Белуджистане после серии смертоносных атак сепаратистов. Бои шли 40 часов.

Власти Пакистана сообщили, что в провинции Белуджистан силовики уничтожили 145 членов группировки "Армия освобождения Белуджистана", которую они называют "союзником Индии".

Операция проведена после серии смертоносных нападений активистов сепаратистской группировки, которые, уточняют в Пакистане, атаковали полицейские участки в регионе, а также гражданские объекты. Бои длились 40 часов.

Главный министр провинции Сарфраза Бугти сообщил, что в ходе столкновений убиты 17 пакистанских силовиков и свыше 30 мирных жителей. По его оценкам, силовики ликвидировали крупнейшую по численности группу сепаратистов за последнее время.

Родственники полицейских, погибших в столкновениях, у больницы в Кветте, Пакистан, суббота, 31 января 2026 г.
Родственники полицейских, погибших в столкновениях, у больницы в Кветте, Пакистан, суббота, 31 января 2026 г. Arshad Butt/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

"Тела этих 145 убитых террористов находятся под нашей охраной, некоторые из них - граждане Афганистана", - сообщил он. Бугти уточнил, что "поддерживаемые Индией террористы" хотели захватить заложников, но не смогли добраться до центра города.

Белуджистан, граничащий с Афганистаном и Ираном - самая крупная и одновременно беднейшая провинция Пакистана. "Армия освобождения" ведет борьбу за независимость региона и большую долю местных природных ресурсов. Она признана террористической в ряде стран и регионов, в том числе в США, ЕС и Великобритании.

Машины скорой помощи, перевозящие тела полицейских, в Кветте, Пакистан, суббота, 31 января 2026 г.
Машины скорой помощи, перевозящие тела полицейских, в Кветте, Пакистан, суббота, 31 января 2026 г. Arshad Butt/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

Индия отклонила обвинения Исламабада в поддержке вооруженных нападений сепаратистов Белуджистана, назвав их "безосновательными". В Нью-Дели порекомендовали Пакистану сосредоточиться на решении давних проблем жителей Белуджистан, положить конец подавлению инакомыслия и нарушениям прав человека в регионе.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Восемь погибших в результате взрыва в мечети Хомса во время пятничной молитвы

115 подозреваемых в планировании терактов в канун Нового года задержаны в Стамбуле

Турция проводит операции против ИГИЛ