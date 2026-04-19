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В Украине возмущены позорным бегством полицейских с места теракта в Киеве

Полиция на месте, где вооружённый мужчина застрелил на улице не менее шести человек
Полиция на месте, где вооружённый мужчина застрелил на улице не менее шести человек Авторское право  Dan Bashakov/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.
Авторское право Dan Bashakov/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.
By Serge Duchêne
Опубликовано
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В Украине начато расследование после того, как в соцсетях повяилось видео, где полицейские в панике бегут с места теракта в Киеве, унесшего жизни 6 человек. Глава патрульной полиции подал в отставку.

Министр внутренних дел Украины в воскресенье объявил о временном отстранении двух полицейских после публикации в интернете видео, на котором они бегут с места теракта в Киеве, в результате которого погибли шесть человек.

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Вооружённый мужчина открыл огонь и захватил заложников в супермаркете в жилом районе украинской столицы в субботу и позднее был застрелен в ходе штурма спецназа.

На кадрах, распространённых украинскими СМИ, видно двух полицейских — мужчину и женщину — в форме и жёлтых жилетах, которые стоят рядом с человеком, лежащим на земле, а затем убегают под звуки выстрелов, оставляя на месте происшествия гражданских, в том числе ребёнка.

«Позорное и недостойное поведение. Это позор для всей системы. Они отстранены, проводится расследование», — заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

Запечатлённых на видео полицейских отстранили от исполнения обязанностей на время расследования.

Клименко также подчеркнул, что не стоит «обобщать и судить обо всей полиции, опираясь лишь на действия двух сотрудников».

Полиция пока не установила мотив стрельбы — хотя официально произошедшее уже квалифицировано как теракт, — однако, по словам Клименко, нападавший «явно страдал психической нестабильностью».

«Нужно разобраться, как он получил медицинские справки, необходимые для продления разрешения на оружие», — добавил министр, уточнив, что систематических проверок владельцев оружия не будет, поскольку по закону они обязаны декларировать своё оружие.

Он пообещал организовать «экспертные обсуждения с участием парламентариев, граждан, журналистов и участников боевых действий» по поводу законодательства об огнестрельном оружии.

Говоря о предоставлении гражданским лицам права владеть огнестрельным оружием, в том числе короткоствольным, министр внутренних дел заявил: «Я считаю, что люди должны иметь право защищать себя с оружием в руках. Тем более после того, как мы увидели в начале полномасштабного вторжения, как гражданским выдавали оружие для национального сопротивления».

Глава патрульной полиции уходит в отставку

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, которому министр поручил расследование, объявил о начале внутренней проверки, а позже в воскресенье генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил об открытии уголовного производства по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции.

«Все действия правоохранителей в момент, когда жизни граждан угрожала серьёзная опасность, в том числе тот факт, что маленького ребёнка оставили в опасности и вовремя не нейтрализовали нападавшего, получат надлежащую правовую оценку», — заявил генпрокурор.

Руководитель департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков, со своей стороны, подал в отставку из-за поведения полицейских, которое он назвал «позорным».

«Полицейские действовали непрофессионально и недостойно сотрудников полиции. Они прибыли на место происшествия, их обязанностью было помогать и спасать наших сограждан. Они растерялись и оставили раненых гражданских в опасности», — сказал он.

По словам Жукова, один из патрульных служит в полиции с 2024 года, а его напарница — с 2015-го.

По мнению Жукова, патрульный должен был достать табельное оружие и сделать предупредительный выстрел, а затем при необходимости применить его. «Но он допустил ошибку и, к сожалению, этого не сделал», — заявил глава патрульной полиции.

Дополнительные источники • AFP, Ukraïnska Pravda, Meduza

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