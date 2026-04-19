Министр внутренних дел Украины в воскресенье объявил о временном отстранении двух полицейских после публикации в интернете видео, на котором они бегут с места теракта в Киеве, в результате которого погибли шесть человек.

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Вооружённый мужчина открыл огонь и захватил заложников в супермаркете в жилом районе украинской столицы в субботу и позднее был застрелен в ходе штурма спецназа.

На кадрах, распространённых украинскими СМИ, видно двух полицейских — мужчину и женщину — в форме и жёлтых жилетах, которые стоят рядом с человеком, лежащим на земле, а затем убегают под звуки выстрелов, оставляя на месте происшествия гражданских, в том числе ребёнка.

«Позорное и недостойное поведение. Это позор для всей системы. Они отстранены, проводится расследование», — заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

Запечатлённых на видео полицейских отстранили от исполнения обязанностей на время расследования.

Клименко также подчеркнул, что не стоит «обобщать и судить обо всей полиции, опираясь лишь на действия двух сотрудников».

Полиция пока не установила мотив стрельбы — хотя официально произошедшее уже квалифицировано как теракт, — однако, по словам Клименко, нападавший «явно страдал психической нестабильностью».

«Нужно разобраться, как он получил медицинские справки, необходимые для продления разрешения на оружие», — добавил министр, уточнив, что систематических проверок владельцев оружия не будет, поскольку по закону они обязаны декларировать своё оружие.

Он пообещал организовать «экспертные обсуждения с участием парламентариев, граждан, журналистов и участников боевых действий» по поводу законодательства об огнестрельном оружии.

Говоря о предоставлении гражданским лицам права владеть огнестрельным оружием, в том числе короткоствольным, министр внутренних дел заявил: «Я считаю, что люди должны иметь право защищать себя с оружием в руках. Тем более после того, как мы увидели в начале полномасштабного вторжения, как гражданским выдавали оружие для национального сопротивления».

Глава патрульной полиции уходит в отставку

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, которому министр поручил расследование, объявил о начале внутренней проверки, а позже в воскресенье генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил об открытии уголовного производства по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции.

«Все действия правоохранителей в момент, когда жизни граждан угрожала серьёзная опасность, в том числе тот факт, что маленького ребёнка оставили в опасности и вовремя не нейтрализовали нападавшего, получат надлежащую правовую оценку», — заявил генпрокурор.

Руководитель департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков, со своей стороны, подал в отставку из-за поведения полицейских, которое он назвал «позорным».

«Полицейские действовали непрофессионально и недостойно сотрудников полиции. Они прибыли на место происшествия, их обязанностью было помогать и спасать наших сограждан. Они растерялись и оставили раненых гражданских в опасности», — сказал он.

По словам Жукова, один из патрульных служит в полиции с 2024 года, а его напарница — с 2015-го.

По мнению Жукова, патрульный должен был достать табельное оружие и сделать предупредительный выстрел, а затем при необходимости применить его. «Но он допустил ошибку и, к сожалению, этого не сделал», — заявил глава патрульной полиции.