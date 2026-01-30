Германия укрепила "Литовскую бригаду" двумя боевыми батальонами

Германия готовится к возможному нападению России через два года.

В интервью британской газете_Times_ глава нового Командования поддержки бундесвера Геральд Функе объясняет, как может выглядеть "наихудший сценарий" - крупномасштабное нападение России на НАТО в странах Балтии.

Германия будет немедленно вовлечена в нападение такого рода благодаря бригаде, размещенной в Литве, а затем десятки тысяч военнослужащих НАТО будут переброшены на восточный фланг через немецкие гавани и транспортные пути.

Германия будет играть центральную роль в качестве логистического центра НАТО, как указано в Оперативном плане Германии (OPLAN DEU). По данным Wall Street Journal, этот план представляет собой секретный документ объемом около 1200 страниц, который был разработан более двух с половиной лет назад и теперь должен быть реализован "на полной скорости".

OPLAN DEU рассматривается как военная программа обороны Германии, в которой центральные задачи национальной и союзной обороны координируются и объединяются с необходимыми гражданскими сферами и обязанностями.

"Защита Вильнюса - это также защита Берлина"

Во время посещения оперативного командования на базе Швиловзее министр обороны Литвы Робертас Каунас подтвердил, что также считает возможным нападение России. В то же время он уточнил, что более вероятна меньшая, ограниченная в военном отношении атака, направленная на проверку европейской архитектуры безопасности и альянса.

По этой причине в прошлом году на здании мэрии Вильнюса была установлена мемориальная доска с цитатой канцлера Германии. Она гласит: "Безопасность Литвы - это наша безопасность. Защита Вильнюса - это и защита Берлина".

Цитата взята из речи канцлера Германии, произнесенной в мае прошлого года на перекличке дислоцированной в Литве бригады вооруженных сил Германии.

Для укрепления безопасности Литвы правительство Германии впервые приняло решение в 2023 году разместить на постоянной основе за пределами Германии боевую бригаду бундесвера - 45-ю бронетанковую бригаду, также известную как "Литовская бригада".

После встречи с премьер-министром Литвы Ингой Ругинене, состоявшейся 29 января в Берлине, Мерц подтвердил, что Германия несет свою ответственность и что размещение Литовской бригады - это совместная инвестиция в безопасность Европы.

"Эта бригада - не политический символ, а военный вклад в сдерживание и оборону", - подчеркнул канцлер.

Большая часть сил бригады будет размещена примерно в 30 километрах от белорусской границы в Руднинкае.

Кроме того, в состав бригады будет включена возглавляемая Германией боевая группа НАТО - смешанное боевое подразделение, в настоящее время состоящее из сил восьми стран-союзников на ротационной основе. Она дислоцируется в Рукле в центральной части Литвы - еще одном важном месте дислокации и базирования частей немецких войск в Балтийском регионе.

"Потребность в военном потенциале"

К 2027 году на восточном фланге НАТО в составе литовской бригады в дополнение к 200 гражданским служащим должны быть постоянно размещены около 4800 солдат в соответствии с требованием "военного потенциала".

500 военнослужащих уже размещены на постоянной основе, пояснил федеральный министр обороны Борис Писториус (СДПГ) после встречи со своим литовским коллегой. Он добавил, что 29 января два боевых батальона - 203 бронетанковый батальон из Аугустдорфа и 122 бронетанковый пехотный батальон из Обервихтаха - были переданы под непосредственное командование бригады.

В феврале многонациональная боевая группа "Литва" будет подчинена 45-й бронетанковой бригаде. По словам Писториуса, около 1800 военнослужащих бригады будут проходить службу на месте в Литве: "Мы идем по графику, бригада растет и тренируется на месте. 2026 год станет годом особенно интенсивных тренировок с участием Германии".

По словам Писториуса, батальоны 203 и 122 будут размещены в Руднинкае и Рукле после того, как Литва завершит строительство необходимой гражданской и военной инфраструктуры. "Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз поблагодарить наших литовских друзей за их исключительную надежность и решительность в создании инфраструктуры для нашей бригады", - добавил Писториус.

Министр обороны Германии имеет в виду так называемый "Руднинкайский военный городок", который в настоящее время строится недалеко от белорусской границы. Этот казарменный комплекс рассчитан на 3 000 солдат, и его строительство планируется завершить в конце 2027 года.

Год, в который Россия может напасть на НАТО

Оценка генерала Функе из Командования поддержки о том, что Россия может начать нападение на Североатлантический альянс через два года, соответствует Совместной оценке угрозы НАТО, которая основана на данных разведки о производстве и пополнении вооружений в России.

Согласно ей, Москва может создать армию численностью до 1,5 миллиона солдат примерно к 2028 или 2029 году. Генеральный инспектор Карстен Бройер подчеркивает, что это не означает, что Россия затем нападет, но что она может быть на это способна.

Для того чтобы как можно быстрее стать обороноспособной - а значит, и "готовой к войне", в бюджете правительства Германии предусмотрено увеличение оборонного бюджета почти до 153 миллиардов евро к 2029 году.