Почти половина агентов по продаже недвижимости допускают расовую дискриминацию при сдаче жилья в аренду

Здания в центре Лиссабона, четверг 26 января 2023 года
Здания в центре Лиссабона, четверг 26 января 2023 года Авторское право  AP Photo/Armando Franca
Авторское право AP Photo/Armando Franca
Vincent Reynier
Опубликовано
По результатам теста, проведенного SOS Racisme среди 96 из 198 агентств недвижимости во Франции (48,48%) готовы согласиться или содействовать дискриминационному отбору претендентов на аренду жилья.

Примерно каждое второе агентство недвижимости во Франции допускает расовую дискриминацию при выборе арендаторов. Таковы результаты теста, проведенного ассоциацией SOS Racisme и опубликованного в воскресенье в Le Parisien.

По мнению министра Франции по борьбе с дискриминацией Ауроры Берже, эти результаты показывают, что "впереди еще долгий путь".

Указывая на то, что "дискриминация запрещена" уголовным законодательством, и полагая, что "нынешнее факультативное обучение без отрыва от работы недостаточно, поскольку его проходят только те, кто уже убежден", министр немедленно объявила о введении обязательного обучения по вопросам дискриминации для всех агентов по недвижимости.

Действия, запрещенные уголовным законодательством

В рамках масштабной кампании по проверке, проведенной в 2025 году, члены организации SOS Racisme обратились в 198 агентств недвижимости, входящих в Национальную федерацию иммобильных агентств (Fnaim).

Выдавая себя за владельцев недвижимости, они просили агентства подыскать арендаторов для их жилья, выбирая только "европейские" профили, чтобы избежать "проблем с соседями".

Почти четверть этих агентств (48 из 198, то есть 24,24 %) согласились сами подбирать арендаторов на основе этих расовых критериев, а еще четверть (также 48) позволили предполагаемому арендодателю сделать этот выбор.

Остальные агентства (102, или 51,52 %) однозначно выступали против любой формы дискриминации при выборе арендаторов.

Это настоящее бедствие. Чтобы профессия отвечала своим обязательствам, нам нужны и обучение, и санкции
Loïc Cantin
Президент Национальной федерации иммобильеров

Для SOS Racisme этот опрос "подчеркивает тревожное сохранение дискриминационной практики, запрещенной уголовным законодательством".

"На рынке жилья, как и на рынке труда, существует сильная дискриминация, - подтверждает Мирна Сафи, специалист по дискриминации из Sciences-Po. - Бизнес превыше всего, поэтому операторы готовы к дискриминации".

"Это хуже, чем незнание закона"

По словам президента SOS Racisme Доминика Сопо, агенты, с которыми связались в рамках этого расследования, были полностью осведомлены о законе и сознательно решили его обойти.

"Это хуже, чем незнание закона, потому что в каждом из наших звонков агент сначала напоминал нам о законодательной базе, запрещающей любую дискриминацию [...], прежде чем сказать, что он готов игнорировать ее", - заявил Доминик Сопо, президент SOS Racisme.

В письме к членам парламента он призвал их "громко и ясно" заявить о своей нетерпимости к дискриминации и "принять меры против нарушений равенства".

По мнению президента Fnaim Лоика Кантена, исследование "лишь подтверждает тенденции, которые уже наблюдались, и которые Fnaim осуждал".

"Это настоящее бедствие. Чтобы профессия отвечала своим обязательствам, нам нужны и обучение, и санкции", - продолжил он.

SOS Racisme уже проводила подобные исследования в 2019 и 2022 годах. В 2018 году потенциальные арендаторы, "воспринимаемые как выходцы из Северной Африки или Африки к югу от Сахары", имели на 50-55 % меньше шансов получить жилье, чем белые люди.

А согласно исследованию 2022 года, половина всех агентств уже готовы дискриминировать арендаторов по признаку их происхождения. " Это новое исследование доказывает, что ситуация не изменилась", - отмечает Доминик Сопо.

