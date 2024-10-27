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Демонстрация против полицейского насилия в Лиссабоне

Демонстрация против полицейского насилия
Демонстрация против полицейского насилия Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By euronews
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Демонстранты требовали справедливости для Одаира Мониша, уроженца Кабо-Верде, смертельно раненого полицией. Параллельно в португальской столице прошла демонстрация в защиту полиции, организованная ультраправой партией "Шега".

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"Нет полицейскому насилию" - под таким лозунгом прошла в Лиссабоне массовая демонстрация, вызванная смертью человека, застреленного полицией в начале этой недели. Ей предшествовали несколько ночей беспорядков.

Демонстранты требовали справедливости для Одаира Мониша, уроженца Кабо-Верде, смертельно раненого полицией. Несколько тысяч людей несли флаги Кабо-Верде и плакаты, а также скандировали "Справедливость для Одаира".

Параллельно в португальской столице прошла демонстрация в защиту полиции, организованная ультраправой партией "Шега", собравшая несколько сотен людей.

Одаир Мониш был убит в понедельник. Португальские власти заявили, что когда сотрудники полиции "приблизились к подозреваемому, тот оказал сопротивление и попытался напасть на них с оружием", и добавили, что "один из сотрудников полиции, исчерпав другие средства и возможности", применил огнестрельное оружие и застрелил подозреваемого "при обстоятельствах, которые будут выяснены в рамках уголовного и дисциплинарного расследования".

Они также заявили, что подозреваемому была оперативно оказана помощь на месте происшествия и он был доставлен в больницу, но в итоге он скончался.

Лиссабон считается одной из самых спокойных и тихих европейских столиц. Однако за последние дни португальская полиция, как сообщается, зафиксировала более 100 случаев нарушения общественного порядка в Лиссабоне.

Местные СМИ сообщают, что за этот срок полиция арестовала более 20 человек и ранила семерых, одного из которых тяжело.

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