США "добиваются немедленных переговоров" о приобретении Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп в своем специальном обращении к ведущим политикам и бизнесменам на Всемирном экономическом форуме Давосе в среду.

"Я с огромным уважением отношусь к народу Гренландии и народу Дании", – сказал американский президент, затронув тему арктического острова, датской автономной территории, которую он назвал "большим, красивым куском льда".

"Ни одна страна или группа стран не может защитить Гренландию лучше, чем Соединенные Штаты", – добавил он.

По словам Дональда Трампа, доказательством этому может служить "Вторая мировая война, когда Дания пала перед Германией всего за шесть часов боев".

"Тогда США были вынуждены направить свои силы для удержания территории Гренландии, что потребовало больших затрат и расходов", – подчеркнул американский лидер.

После войны, "которую мы выиграли и выиграли по-крупному", США вернули контроль над островом Дании.

"Какие же мы были глупые! Мы отдали его обратно. Но как же они теперь неблагодарны", – заявил Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что желание Вашингтона приобрести Гренландию не является угрозой для НАТО. При этом он вновь раскритиковал систему финансирования блока: "Мы даем так много, а получаем так мало взамен".

"Что мы получили от НАТО – ничего. Взамен мы просим Гренландию", – сказал Дональд Трамп в Давосе.

"Я люблю Европу, я хочу, чтобы у нее всё было хорошо"

Дональд Трамп начал свою речь на Всемирном экономическом форуме, заявив, что рад вернуться в курортный город в Швейцарских Альпах, чтобы выступить перед "многими уважаемыми лидерами бизнеса, многими друзьями и несколькими врагами".

В первой части выступления, посвященной экономике, он похвалил успехи своей администрации, заявив, что "всего год назад при левых радикальных демократах мы были мертвой страной.

"А сейчас экономика процветает", – сказал американский президент, после чего заявил, что "Европа движется не в правильном направлении".

"Я люблю Европу, я хочу, чтобы у нее все было хорошо, но она движется не в том направлении", –сказал он, заявив, что его друзья, побывавшие там, сказали ему, что "не узнают ее".

"Я не хочу никого оскорбить. Мои корни – в Европе, Шотландии и Германии, на 100%. И мы глубоко верим в связи с Европой. Я хочу, чтобы у них все было хорошо", – отметил Дональд Трамп.

Затем президент США перешел к теме энергетики, раскритиковав то, что, по его словам, является следствием того, что левые правительства становятся причиной убытков на фоне "чрезвычайно высоких цен" в таких странах, как Германия и Великобритания, назвав это "новой зеленой аферой".

"Вы должны зарабатывать деньги на энергии, а не терять ее. Я хочу, чтобы Европа добилась больших успехов, я хочу, чтобы Великобритания добилась больших успехов. Ветряные мельницы повсюду, и они проигрывают. Они убивают птиц, портят пейзажи. Глупые люди покупают их", – утверждает Дональд Трамп.

Перед выступлением американского президента организаторы ВЭФ предложили посетителям посмотреть его на экранах, а не в Конгресс-холле, где оно проходило, но это не помогло.

Сотни людей пытались занять места в зале, который обычно вмещает до 1400 человек, причем очередь образовалась задолго до прибытия самого Трампа, которое, по слухам, задержалось на несколько часов.

Пресса была оттеснена в заднюю часть зала, где были только стоячие места, что вызвало шутку временного сопредседателя ВЭФ Лоуренса Финка, который представил Дональда Трампа под слабые аплодисменты, которые становились все громче по мере появления президента США на сцене, о том, что на саммите не хватает стульев.

Объединенное сопротивление союзников

Дональд Трамп прибыл в Давос на вертолете в среду после задержки вылета из Вашингтона из-за проблемы с электричеством в самолете Air Force One.

После прибытия президентский кортеж проехал мимо написанного на снегу послания на склоне соседнего холма с надписью "Остановите войны сейчас". Накануне вечером одна из гор в Давосе была освещена надписью: "Нет королям".

Ранее Дональд Трамп сообщил журналистам, что проведет в Давосе несколько встреч по Гренландии, отказавшись уточнить, как далеко он готов зайти, чтобы заполучить территорию датского королевства.

При этом во вторники на форуме высказались против перехода острова под американский контроль. В частности, премьер-министр Канады Марк Карни удостоился оваций за заявление о том, что мир переживает "разрыв, а не переход" в глобальной системе, возглавляемой США.

А президент Франции Эммануэль Макрон предостерег от попыток США "подчинить себе Европу" и назвал угрозы Трампа ввести пошлины из-за позиции по Гренландии "неприемлемыми".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал к "вдумчивой дипломатии" на фоне напряженности внутри альянса в связи с претензиями Трампа на территорию союзника по блоку. Франция призвала провести в Гренландии военные учения.

Министр финансов США Скотт Бессент посоветовал европейским лидерам "сделать глубокий вдох". избегать "рефлекторного гнева" и сначала послушать, что скажет Трамп.