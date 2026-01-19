Визит украинских семей в Португалию: забыть в Лиссабонском океанариуме об ужасах войны

Макар внимательно наблюдает за тем, что происходит за толстым стеклом аквариума.

Шестилетний украинский мальчик в первый раз посещает океанариум, тем более в Лиссабоне. Спокойствие морской среды так контрастирует с привычными ему днями войны, которые на несколько недель остались позади.

Макар потерял отца из-за российского вторжения. Он входит в группу украинских матерей и детей, приехавших в Португалтю благодаря организации Help UA.PT, в рамках Европейской программы психологической и культурной поддержки пострадавших от войны семей.

Эти матери и дети - члены семей погибших или пропавших без вести украинских солдат, все они родом из Черниговской области на севере Украины. "Представьте себе: минус 20 градусов, нет энергии, нет отопления, нет еды, - объясняет Анджело Нето, руководитель НПО. - Они прибыли в субботу. В воскресенье, когда они проснулись, я спросил, хорошо ли они спали, и они сказали: "Мы спали девять часов, беззаботно, в последний раз так было четыре года назад".

Посещение океанариума - одно из списка мероприятий за три недели пребывания. Группа останавливается в Centro Fénix в Уреме, в Центральном регионе Португалии. Программа также включает сеансы терапии, чтобы преодолеть травму войны. "У нас есть официальный психолог, который приехал из Украины, и португальский психолог из нашего центра, где они проходят лечение. Наша цель - вернуть им надежду. Они потрясены в психическом плане, когнитивная способность реагировать сильно снижается. И это то, что мы хотим восстановить", - объясняет он. Анджело Нето подчеркивает, что, несмотря на институциональную поддержку португальского правительства, проект "стал возможен только благодаря гражданскому обществу".

Макар скуден на слова. Ответ на все вопросы - застенчивое "да". Мать Юлия рассказала Euronews,как хорошо их приняли: "Экскурсии очень интересные, как для мам, так и для детей. Мы очень благодарны".

Через несколько дней они вернутся на украинскую землю. Каким бы ни был этот момент, Юлия испытывает благодарность за этот проект. "Мы искренне рады, что вы нас поддержали. В такой трудный период эта миссия очень важна для нас", - объясняет она.

Ещё одной остановкой группы стал президентский дворец. В Белене они познакомились с Марсело Ребело де Соуза. "Дети - это будущее, - объясняет Роман Куртыш, президент Help UA.PT, - в ходе визита в Португалию они видят другую культуру, Португалию и европейскую культуру в целом, это также очень важно", - объясняет он Euronews.

На данный момент поддержка будущих проектов ограничена поддержкой гражданского общества, не в последнюю очередь потому, что центр Феникс, где эти дети спят и реабилитируются, нуждается в постоянном финансировании. Как объясняет Анджело Нето, "без постоянной поддержки этих компаний, этих фондов и гражданского общества, а теперь и правительства, мы не сможем достичь цели в 500 семей", но он и другие члены НПО надеются организовать более масштабный проект.

Как объясняет организация Help UA.PT, проект стартовал в 2025 году при поддержке Министерства обороны Великобритании, которое финансировало и сопровождало более 400 украинских матерей и детей в аналогичных программах, проводимых в Великобритании, Испании и Болгарии.