Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Эксклюзив Euronews из Ирана: «Число раненых так велико, что врачи не справляются»

Связь очевидцев с euronews
Связь очевидцев с euronews Авторское право  شبکه‌های اجتماعی / کانوا
Авторское право شبکه‌های اجتماعی / کانوا
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Несмотря на проблемы со связью, Euronews сумела связаться с медиками, которые оказывают помощь пострадавшим манифестантам

«В протестах принимают участие представители всех слоёв общества. К сожалению, мы видели среди погибших и тела врачей», — рассказал журналистам Euronews иранский медик.

По его словам, ситуация в больницах очень тяжёлая, а лечащий персонал не успевает оказать помощь всем пациентам.

«Число раненых настолько велико, что медикам очень трудно справляться с наплывом. Часто врачи настолько заняты оказанием первой помощи, что не успевают прооперировать человека, который из-за травмы находится в коме. Ему лишь останавливают кровотечение и надеются на то, что смогут прооперировать его позже».

Другой источник Euronews рассказал, что уровень насилия чрезвычайно высок. По его словам, бойцы Корпуса стражей Исламской революции, а также молодые и неопытные призывники часто используют против манифестантов боевое оружие.

Ещё один иранец сообщил, что смог получить информацию о числе погибших из собственных источников в министерстве здравоохранения Ирана: по этим данным, в одном только Тегеране число убитых протестующих оценивается в 7 тысяч человек.

Euronews не может подтвердить сведения, приведённые очевидцами, из-за блокировки интернета и связи в Иране.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Правозащитники в Иране предупреждают о «неизбежной» казни участника протестов Эрфана Солтани

Высокопоставленные иранские военные и учёные — жертвы израильских авиаударов

Массовая гибель новорожденных в Кузбассе. Родители ищут других пострадавших для подачи жалобы