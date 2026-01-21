Европол разгромил крупную сеть нарколабораторий и обещает найти другие

Европол заявил о завершении самой масштабной операции против производителей синтетических наркотиков на континенте. По сообщению ведомства, она коснулась 4 европейских стран, в которых ликвидированы 24 крупные нарколаборатории.

Операция "Фабрика" стартовала в 2024 году, когда Европол получил сигнал от польских силовиков. Они обратили внимание на нетипично крупные закупки несколькими компаниями легальных веществ, которые известны тем, что могут служить основой для изготовления синтетических наркотиков.

В итоге Европол раскрыл масштабную сеть импортеров и распространителей сырья, а также их подельников в незаконных лабораториях и тех, кто помогал с отмыванием доходов. На местах изъяты около 1000 тонн прекурсоров, достаточных, по оценке экспертов. для выработки 300 тонн запрещенных веществ.

Основные операции по ликвидации сети прошли 16 января в Польше, Бельгии, Германии и Нидерландах при участии правоохранительных и судебных органов 6 европейских стран. Всего задержаны 85 человек. Среди них - и предполагаемые организаторы бизнеса из Польши.

"Они не единственные"

"Я давно работаю в этом сегменте, и сейчас мы, безусловно, завершили крупнейшую операцию против производителей и дистрибьюторов синтетических наркотиков", - сообщил СМИ Энди Крааг из Центра по борьбе с тяжкими преступлениями и организованной преступностью Европола. Думаю, что нанесен очень серьезный удар по организованным преступным группировкам, занимающимся этим бизнесом".

Он обратил внимание на то, что производство синтетических наркотиков, помимо пагубного влияния на здоровье их потребителей, серьезно отравляет окружающую среду. Полиция обнаружила свыше 120 тысяч литров токсичных химических отходов, которые преступники обычно выливают в почву или водоемы.

По оценкам Краага, Европол не собирается почивать на лаврах. "Эта сеть была одним из крупнейших дистрибьюторов в Европе, но далеко не единственным. Так что мы продолжаем поиски".