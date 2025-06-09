Трамп угрожает губернатору Калифорнии арестом в связи с ростом насилия в Лос-Анджелесе

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Президент США Дональд Трамп пригрозил губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому арестом после того, как глава штата обвинил федеральные власти в создании взрывоопасной обстановки, приведшей к беспорядкам. Трамп назвал Ньюсома "чудовищно некомпетентным".

До 60 возросло число задержанных в Лос-Анджелесе манифестантов, протестующих против рейдов службы иммиграции ICE.

Акции протеста начались в пятницу вечером, после того, как занимающаяся арестом и депортацией нелегальных мигрантов ICE задержала 44 человек, плюс ещё одного за сопротивление агентам. Очевидцы сообщали, что инспекторы ICE во время рейдов использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Около Центра содержания под стражей собрались более 300 демонстрантов, осуждавших жёсткие методы ICE. Между полицейскими и демонстрантами начались столкновения.

Напряжённость в Лос-Анджелесе обострилась в воскресенье, когда уже тысячи манифестантов вышли на улицы в ответ на чрезвычайное развертывание 300 сотрудников Национальной гвардии президентом Трампом. Участники протестов перекрыли крупную автостраду и поджигали автомобили. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты для подавления беспорядков.

Сотрудники Калифорнийского дорожного патруля уворачиваются от камней, которые бросают в них возле центра заключения Metropolitan в центре Лос-Анджелеса, 8 июня 2025 г. Jae C. Hong/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

С наступлением вечера многие разошлись, полиция объявила собрание незаконным, пообещав задерживать тех, кто не уходит. Оставшиеся манифестанты бросали куски бетона, камни, фейерверки и бутылки с зажигательной смесью в сотрудников Калифорнийского дорожного патруля и их автомобили, припаркованные на закрытой автостраде 101.

Начальник полиции Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл на пресс-конференции в воскресенье назвал эскалацию "отвратительной". Он добавил, что его офицеры были “ошеломлены” действиями протестующих, среди которых были "обычные провокаторы".

Среди задержанных: мужчина, бросивший бутылку с зажигательной смесью в полицейских, и ещё один - врезавшийся на мотоцикле в шеренгу сотрудников правопорядка. Сообщается, что репортёр австралийского телеканала Лорен Томази получила ранение в ногу резиновой пулей, освещая протесты. На сегодня, по данным The New York Times, пострадали как минимум 6 журналистов.

Президент США ответил Макдоннеллу в социальной сети Truth, посоветовав арестовывать манифестантов в масках, запрет на ношение которых был введен днем ранее. “В Лос-Анджелесе действительно плохо обстоят дела. ВВОДИТЕ ВОЙСКА!!!” - написал он.

Кроме того, около 60 человек были задержаны в воскресенье в городе Сан-Франциско после акции протеста у здания иммиграционной службы, которая также переросла в насилие. Сотни людей собрались у здания, чтобы провести митинг против рейдов и депортаций, проводимых службой по всей Калифорнии администрацией Трампа. Начавшаяся мирно, эта манифестация вылилась в напряжённое противостояние с полицейскими.

'Серьезное нарушение суверенитета штата'

С начала прихода к власти Дональда Трампа антииммиграционные рейды активизировались. В прошлом месяце президент потребовал от федеральных агентов "арестовывать по 3 000 человек в день". Согласно его распоряжению, сотрудникам ICE разрешено находить, задерживать и депортировать нелегальных иммигрантов, проживающих в США.

Напряжённость нарастала, протесты становились все более ожесточенными. Так, полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты в попытке подавить беспорядки. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в письме в воскресенье днём потребовал от Трампа вывести войска гвардии, назвав их размещение "серьезным нарушением суверенитета штата".

Полицейский стреляет из травматического пистолета возле центра временного содержания Metropolitain в центре Лос-Анджелеса, 8 июня 2025 г. Eric Thayer/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Его поддержала мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, заявившая, что эскалация насилия в воскресенье была "спровоцирована" использованием администрацией Трампа Национальной гвардии, которые обычно вводится в исключительных случаях.

В ответ пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон заявила, что Ньюсом "нагло лжет, утверждая, что в Лос-Анджелесе не было проблем до вмешательства президента Трампа".

Сам Трамп настаивает на необходимости введения войск, требуя, чтобы в связи с беспорядками в район были направлены дополнительные подразделения морской пехоты. Около 500 морских пехотинцев расквартированы в Твентинайн-Палмс, недалеко от Лос-Анджелеса, где они находились в состоянии "готовности к развертыванию" в воскресенье днем, согласно заявлению Северного командования США.

Ряд НГО, в частности, NoKings, призывает расширить географию протестов и назначил акцию неповиновения на 14 июня.