Лос-Анджелес вдохновил на протесты другие города США

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Лос-Анджелес привыкает к жизни в режиме комендантского часа. Он был введен вечером во вторник в нескольких кварталах на фоне масштабных протестов против арестов нелегальных мигрантов. Распоряжение о рейдах на незаконно находящихся в городе иностранцах поступили из Белого дома.

Полиция контролирует протестующих в Лос-Анджелесе. Ethan Swope/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс пояснила, что комендантский час введен для обеспечения безопасности жителей и предотвращения новых случаев ночного насилия, мародерства и и вандализма, зафиксированных в последние дни.

Протест подхвачен на юге Техаса. Eric Gay/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Протесты начались в 6 июня в квартале, где селятся преимущественно мигранты. Выступления местами переросли в насилие, протестующие совершали поджоги, оставляли на зданиях граффити и били витрины; сообщается о сотнях арестованных.

На этом фоне в понедельник во второй по величине город США были введены подразделения морских пехотинцев, как сообщили власти, из-за возрастающей угрозы в отношении сотрудников федеральных служб безопасности и правительственных учреждений.

Тем временем губернатор Калифорнии, демократ Гэвин Ньюсом обвинил Трампа в эскалации конфликта (к сегодняшнему дню протесты подхватили, пока в меньшем масштабе, и другие американские города - Сиэтл, Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго - прим.) и использовании военных против гражданского населения. Калифорния подала в суд на федеральное правительство, пытаясь остановить ввод войск в Лос-Андежелс.