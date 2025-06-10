Софийский собор в Киеве, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, пострадал от российского обстрела

Софийский собор в Киеве, 21 декабря 2023 г.
Софийский собор в Киеве, 21 декабря 2023 г.
Авторское право AP Photo
By Sasha Vakulina & Euronews
Опубликовано
"Поврежден Софийский собор в Киеве — святыня, которая пережила века и символизирует рождение нашей государственности", - министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий.

В результате массированной атаки российских войск на столицу Украины в ночь на 10 июня пострадал Софийский собор, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. По сообщениям официальных лиц, взрывная волна разрушила карниз на центральной апсиде собора.

"Этой ночью враг снова ударил в самое сердце нашей идентичности. Поврежден Софийский собор в Киеве - святыня, которая пережила века и символизирует рождение нашей государственности", - сообщил министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий. "Этот храм XI века — душа всей Украины. Россия ведет войну не только против наших городов, она ведет войну против нашей культуры, памяти и будущего", - подчеркнул министр.

По словам Нели Куковальской, генерального директора Национального заповедника "София Киевская", руководство Софийского собора проинформировало ЮНЕСКО об ущербе, нанесенном историческому объекту.

ЮНЕСКО описывает Софийский собор как "уникальный памятник архитектуры и монументального искусства начала XI века, обладающий самой большой сохранившейся коллекцией мозаик и фресок того периода".

После полномасштабного вторжения России в Украину ЮНЕСКО внесла Софийский собор и другие исторические памятники в Украине в список объектов ООН, подверженных опасности, заявив, что "эти объекты также уязвимы для ударных волн, вызванных бомбардировками".

Также по теме

Нацбанк Украины сообщил Euronews, что Киев добивается возврата денег и ценностей, изъятых в Венгрии

Доступно и эффективно: повышенный спрос на украинские беспилотники-перехватчики

Россия может устроить в Украине ядерный инцидент, предупреждает доклад ISW