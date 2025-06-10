Софийский собор в Киеве, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, пострадал от российского обстрела

В результате массированной атаки российских войск на столицу Украины в ночь на 10 июня пострадал Софийский собор, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. По сообщениям официальных лиц, взрывная волна разрушила карниз на центральной апсиде собора.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

"Этой ночью враг снова ударил в самое сердце нашей идентичности. Поврежден Софийский собор в Киеве - святыня, которая пережила века и символизирует рождение нашей государственности", - сообщил министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий. "Этот храм XI века — душа всей Украины. Россия ведет войну не только против наших городов, она ведет войну против нашей культуры, памяти и будущего", - подчеркнул министр.

По словам Нели Куковальской, генерального директора Национального заповедника "София Киевская", руководство Софийского собора проинформировало ЮНЕСКО об ущербе, нанесенном историческому объекту.

ЮНЕСКО описывает Софийский собор как "уникальный памятник архитектуры и монументального искусства начала XI века, обладающий самой большой сохранившейся коллекцией мозаик и фресок того периода".

После полномасштабного вторжения России в Украину ЮНЕСКО внесла Софийский собор и другие исторические памятники в Украине в список объектов ООН, подверженных опасности, заявив, что "эти объекты также уязвимы для ударных волн, вызванных бомбардировками".