Власти Эфиопии и повстанцы Тыграя договорились о прекращении боевых действий

В Претории по итогам девяти дней переговоров состоялась церемония подписания соглашения о прекращении боевых действий на севере Эфиопии между представителями властей страны и повстанцами штата ТыгрАй. Глава правительственной делегации указал на важность выполнения условий документа. В свою очередь, представитель повстанцев отметил, что они пошли на "болезненные уступки".

Гетачев Реда, глава делегации "Народный фронт освобождения Тыграя": "Что касается обеих сторон, мы пошли на болезненные уступки, потому что облегчение боли нашего народа гораздо важнее, чем те уступки, на которые мы пошли".

Соглашение, подтверждающее суверенитет и территориальную целостность Эфиопии, также предусматривает упорядоченное и скоординированное разоружение сторон, восстановление правопорядка на севере Эфиопии, беспрепятственный доступ населения к гуманитарной помощи, восстановление коммунальных и иных услуг, включая банковские и телекоммуникационные.

Конфликт на севере Эфиопии разгорелся в ноябре 2020 года. Тогда власти обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя" (НФОТ), который доминировал в политической жизни страны почти три десятилетия, в нападении на военную базу, и начали операцию в Тыграе.