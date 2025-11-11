Беспокойные воды: почему плотина на Ниле вызывает такое напряжение?

Когда 9 сентября премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед открыл на западе страны огромную плотину "Великое Эфиопское Возрождение", он не стал скупиться на слова.

"Это озеро принесло с собой богатство, превышающее ВВП Эфиопии. Нынешнее поколение совершило великое дело, построив плотину Возрождения. Эпоха попрошайничества закончилась", - сказал он группе собравшихся чиновников, представителей СМИ и некоторых региональных лидеров.

Позади него на бетон лились потоки воды из водохранилища, вмещающего почти 74 миллиарда кубометров воды на площади, примерно равной площади Большого Лондона.

Премьер-министр назвал мега-плотину, которая, как ожидается, будет производить от 5000 до 6000 мегаватт электроэнергии, "общей возможностью" для региона.

На церемонии отсутствовали представители двух стран, расположенных ниже по течению, - Судана и Египта.

Вид на "Эфиопскую плотину возрождения", 9 сентября 2025 года AP Photo

Спустя всего месяц после открытия плотины президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил на конференции Cairo Water Week, что Египет "не будет безучастно смотреть" на "безответственные" действия Эфиопии.

Однако вопрос о распределении нильской воды был предметом дипломатических разногласий на протяжении многих лет еще до того, как была задумана плотина, не говоря уже о начале ее строительства в 2011 году.

Исторический прецедент

"Было много соглашений по Нилу, и Эфиопия продолжает их нарушать", - сказал Euronews профессор геологии и водных ресурсов Каирского университета и видный критик строительства плотины Аббас Шараки.

До 85% вод Нила, стекающих в Хартум, идут с высокогорья Эфиопии по так называемому рукаву Голубого Нила, несмотря на то, что он считается более мутным и илистым, чем другой рукав Белого Нила, текущий из Рифтовой долины.

Именно по этой причине водная дипломатия в отношении реки чаще всего была сосредоточена на контроле со стороны Эфиопии.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед во время открытия платины. Эфиопия, 9 сентября 2025 г. AP Photo

Когда в 1902 году в Асуане, в период британской колонизации, была построена первая крупная плотина, Великобритания также подписала соглашение с Эфиопией от имени своих колоний. Под влиянием Великобритании в договор были также включены положения о том, что Эфиопия не станет вмешиваться без согласования британцев в водный режим Нила, от которого зависело гидроснабжение британских колоний — Египта и Судана. По статье 3 договора Эфиопия обязывалась без согласия Великобритании не строить и не разрешать строительство сооружений на Голубом Ниле, озере Тана и реке Собат, которые бы могли задерживать сток их вод в Нил.

Последующие договоры 1929 и 1959 годов, как представляется, в значительной степени благоприятствовали более крупному и могущественному Египту, в конечном итоге предоставив ему квоту в размере 55,6 млрд кубометров, или 66% стока.

Египетский учёный и аналитик Ахмед Морси рассказал Euronews, что это сохранялось долгое время, поскольку "египтяне, и в какой-то степени суданцы, и даже некоторые предыдущие лидеры Эфиопии понимали, что эти старые соглашения так и останутся с ними".

Приглашённый научный сотрудник Совета по глобальным вопросам Ближнего Востока заявил, что строительство плотины стало первым случаем, когда эти договоры, долгое время регулировавшие водные ресурсы, были действительно поставлены под сомнение.

Египетский рабочий машет рукой, стоя на вершине скалы с видом на частично построенную электростанцию на Асуанской плотине, 27 февраля 1968 года AP Photo

Его эфиопский коллега Цедения Гирмей поясняет, что так было не всегда, указав на декларацию принципов 2015 года, призванную положить конец давнему спору: "Эфиопия продолжит строительство плотины, но таким образом, чтобы не причинить вреда странам, расположенным ниже по течению".

"Однако внутренние проблемы повлияли на провал дипломатических усилий", — говорит Цедения.

Не только внутренние проблемы

В Эфиопии, Египте и Судане многое изменилось с момента заключения соглашения 2015 года. Только один из трех лидеров, подписавших декларацию 2015 года, - египтянин аль-Сиси - остается у власти. В то время как политика в Аддис-Абебе и Каире скатилась к еще большему авторитаризму, в Судане разразилась полномасштабная гражданская война.

Вопрос о плотине стал одновременно и внутриполитической игрой в национальное единство, и трансграничным спором.

Цедения недавно посетила столицу Эфиопии, где, по её словам, эта проблема стоит как никогда остро.

"Я разговаривала с представителями МИД, и, похоже, это единственное, что объединяет и определяет любую нашу политику. Сама плотина — единственное, что нас объединяет", — сказала она Euronews, отметив внутренние раздоры в этой африканской стране, включая разрушительный конфликт в Тыграе.

Люди видят облака черного дыма от пожаров на месте авиаудара в Мекеле, 20 октября 2021 года. AP Photo

По словам Цедении, центральное место плотины в школьной программе Эфиопии свидетельствует о её статусе национального символа борьбы, особенно в стране, где почти 60 миллионов человек не имеют доступа к электричеству.

Профессор Шараки заявил Euronews, что Нил олицетворяет "жизнь" для растущего населения Египта, насчитывающего более 115 миллионов человек, 95% из которых сосредоточены на территории вдоль реки. Именно поэтому плотина рассматривается Египтом как экзистенциальная угроза для страны, в основном покрытой пустыней. В 2021 году Ас-Сиси предупредил, что "никто не сможет отобрать и капли воды у Египта".

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп предположил, что Египет может взорвать плотину в 2020 году, Сиси всегда утверждал, что полон решимости решить этот вопрос дипломатическим путем.

Однако бывший высокопоставленный американский чиновник, выступавший посредником по проекту строительства плотины при администрации Байдена и, говоривший на условиях анонимности, поскольку он все еще работает в регионе, возложил большую часть вины за срыв переговоров на Египет.

"Мы пришли к выводу… что в конечном итоге египтяне на самом деле не хотели сделки. На столе переговоров не было никакой сделки, которая бы их удовлетворила", – заявили они, признав, что Эфиопия также "не собиралась идти на лёгкие компромиссы".

Аналитики заявили Euronews, что "ас-Сиси на самом деле выигрывает от этой угрозы внешнего врага, что является внутриполитическим вопросом", особенно учитывая, что экономика Египта находится в упадке, а население сталкивается с ростом цен, особенно после резкого увеличения импорта пшеницы, необходимой для продовольственного обеспечения, вследствие полномасштабного вторжения России в Украину".

Эфиопия также обвинила Египет во вмешательстве во внутреннюю политику страны. Морси отверг это заявление как попытку Аддис-Абебы наброситься на Египет ради внутренней выгоды, указав, что эти заявления "не имеют никаких доказательств. Я бы почти хотел, чтобы у Египта были такие полномочия, чтобы проверить, способен ли он на такое".

Суданский активист и аналитик Холуд Хаир также предположила, что гражданская война в Судане подтолкнула де-факто власти и Суданские вооружённые силы ближе к Каиру и его позиции по плотине.

Вид на Эфиопскую плотину Возрождения, 9 сентября 2025 г. AP Photo

Хаир руководит аналитическим центром, специализирующимся на Судане, который до войны базировался в Хартуме. Она утверждает, что "негативное отношение в Судане к плотине стало скорее средством получения большей поддержки со стороны Египта, чем имело какое-либо отношение к самой плотине, отмечая, что довоенные власти видели в проекте потенциальную пользу для Судана, благодаря обещаниям Эфиопии делиться вырабатываемой электроэнергией с Хартумом.

Однако, когда 15 октября в Каире, после наводнения в Судане и Египте, председатель Переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан встретился с ас-Сиси, большая часть вины была возложена на плотину, что Эфиопия категорически отрицает. Стороны однако обсудили более скоординированную позицию по вопросу плотины.

Инвестирует ли Брюссель в Нил?

По вопросу плотины, Брюссель, похоже, всё больше попадает в орбиту Каира. Когда ЕС приветствовал ас-Сиси на престижном саммите в бельгийской столице в октябре, ЕС опубликовал совместное заявление, в котором выразил стремление к дальнейшему сотрудничеству.

В конце заявления подчёркивалось, что "ЕС вновь заявляет о своей поддержке водной безопасности Египта и соблюдения им норм международного права, в том числе касающихся плотины в Эфиопии".

Коррадо Чок из Европейского совета по международным отношениям заявил, что это знаменует собой изменение политики ЕС, которая ранее "сохраняла сбалансированную позицию в отношениях между Египтом и Эфиопией, сосредоточенную на деполитизации вопроса путём продвижения технического подхода".

Флаги Европейского союза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, 4 ноября 2025 года AP

Это включало "дипломатическую, техническую и финансовую" поддержку независимых исследовательских групп по изучению воздействия плотины.

Чок видит причины для поворота политики в двух направлениях, отмечая, во-первых, разрушительную войну в Тиграе в период с 2020 по 2022 год, за которую правительство в Аддис-Абебе подверглось резкому осуждению.

"Разногласия по поводу поведения Эфиопии в войне заставили ЕС приостановить программы помощи и, в конечном итоге, сказались на диалоге по платине", - пояснил он.

С другой стороны, блок все больше полагается на Египет. "Каир становится важным партнером по многим причинам, таким как решение проблемы войны в Газе, Судане и Ливии, поддержка энергетической безопасности Европы с помощью природного газа и возобновляемых источников энергии, а также сдерживание миграционных потоков", - утверждает Чок.

По его словам, это означает, что ЕС "смирился" с требованиями Египта о дипломатической поддержке по вопросу платины.

Каир нацелился не только на Брюссель. Бывший американский дипломат утверждает, что ас-Сиси также использовал этот вопрос как козырь в переговорах с Вашингтоном. "Это помогает ему в отношениях с Соединёнными Штатами, потому что это способ отвлечь внимание", — заявил он.

Эфиопские женщины в традиционной одежде поют на улице во время открытия Эфиопской плотины Возрождения. 9 сентября 2025 г. AP Photo

"США придут и скажут: "Прекратите делать то, что делают русские“, а он (ас-Сиси) ответит: "Я бы с радостью, но не смогу, если вы не поможете мне справиться с экзистенциальной угрозой, исходящей от плотины".

Однако, после того как плотина уже построена и введена в эксплуатацию, все стороны оказались в политическом тупике. Морси заключил, что Египту "придётся просто смириться с этим", пока противники не согласятся передать политический контроль технократам.

Даже профессор Шараки согласился с этой идеей, но усомнился в её реалистичности, поскольку даже посредники склонялись к более тенденциозному подходу.

"Я бы поговорил с другими коллегами и геологами в Эфиопии. Просто не думаю, что они дадут мне визу", — рассмеялся он, прежде чем повесить трубку.

Euronews обратился в МИД Египта за комментариями.