По меньшей мере 10 человек погибли и еще шесть пропали без вести после проливных дождей, вызвавших внезапные наводнения и оползни на индонезийском острове Суматра, сообщила полиция в среду.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Спасатели с трудом добираются до пострадавших районов в шести округах провинции Северная Суматра после того, как муссонные дожди, прошедшие за последнюю неделю, привели к выходу рек из берегов, размывая почву, в результате чего грязь, камни и деревья обрушились вниз, оставив после себя разрушения, говорится в заявлении Национальной полиции.

К среде спасатели обнаружили по меньшей мере тела пятерых погибших в наиболее пострадавшем городе Сиболга. Продолжаются поиски еще четырех жителей деревни, которые считаются пропавшими без вести.

В соседнем районе Центральный Тапанули оползни привели к обрушению нескольких домов, в результате чего погибла семья из четырех человек, подтоплены около 2 000 домов и зданий.

Наводнения и оползни выкорчевывали деревья, в результате чего погиб один житель деревни в районе Южный Тапанули, еще один получил травмы.

На видео, распространяемых в социальных сетях, видно, как вода каскадами стекает по крышам домов, а жители в панике пытаются спастись. В некоторых районах уровень воды стремительно поднимался, превращая улицы в бушующие потоки, несущие стволы деревьев и обломки.

Спасатели на резиновой лодке эвакуируют жителей из затопленного дома в провинции Северная Суматра, Индонезия, вторник, 25 ноября 2025 г. BASARNAS HO/BASARNAS

Начальник полиции Сиболги сообщил, что созданы аварийные убежища, а власти призвали жителей зон повышенного риска немедленно эвакуироваться, предупредив, что продолжающиеся дожди могут спровоцировать новые оползни.

17 домов и кафе были разрушены после того, как на город сошло по меньшей мере шесть оползней.

"Плохая погода и оползни помешали спасательной операции", - сказал Инганта, добавив, что доступ в город по-прежнему ограничен, поскольку спасатели борются с суровыми условиями.

Катастрофы вторника произошли в тот же день, когда Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий объявило об официальном завершении спасательных работ в двух районах главного индонезийского острова Ява.

Более тысячи спасателей были направлены на поиски людей, погребенных под оползнями, вызванными проливными дождями, в результате которых погибли 38 человек в районах Чилакап и Банджарнегара на Центральной Яве.

По меньшей мере два человека в Чилакапе и 11 в Банджарнегаре все еще числились пропавшими без вести к моменту окончания операции, поскольку неустойчивый грунт, плохая погода, глубина и объем оползня представляли высокий риск для спасателей, говорится в сообщении агентства.

Обильные сезонные дожди с октября по март часто вызывают наводнения и оползни в Индонезии, архипелаге более чем из 17 500 островов, где миллионы людей живут в горных районах или вблизи плодородных пойм.