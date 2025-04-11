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Глава МИД Грузии: "Тема евроинтеграции используется для дестабилизации страны"

Мака Бочоришвили, глава МИД Грузии
Мака Бочоришвили, глава МИД Грузии Авторское право Noemi Bruzak/MTI - Media Service Support and Asset Management Fund
Авторское право Noemi Bruzak/MTI - Media Service Support and Asset Management Fund
By Euronews
Опубликовано
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Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в интервью Euronews заявила, что оценки ситуации в стране, часто далеки от реальности.

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В Грузии не прекращаются антиправительственные протесты. Демонстранты заявляют, что Тбилиси идет на сближение с Москвой. Власти утверждают, что стратегический и исторический выбор Грузии - Европа. По словам главы МИД Грузии оценки ситуации в стране, часто далеки от реальности. Это, говорит дипломат, связано с выборами, результаты которых некоторые группы отказываются признавать.

Мака Бочоришвили, министр иностранных дел Грузии: "Часто мы видим, что тема евроинтеграции используется для дестабилизации страны некоторыми силами внутри страны, которые также финансируются - мы не должны этого скрывать - извне, и очень часто используется для дестабилизационных рисков.

Министр подтверждает, что ее страна по прежнему привержена вступлению в ЕС, и настаивает на том, что сообщество остается надежным партнером в регионе. Однако дипломат выражает недовольство позицией Брюсселя.

Мака Бочоришвили - министр иностранных дел Грузии: "ЕС заявляет, что привержен расширению и хочет, чтобы Грузия была частью Европейского Союза. Но это довольно противоречивое заявление. С одной стороны, мы (отсылка к ЕС) не говорим с людьми, которых избрало подавляющее большинство грузин. C другой, хотим, чтобы грузины были частью Евросоюза. Это то, что и мы хотим. Мы хотим видеть отношения, основанные на взаимном уважении. И когда мы говорим о демократии, прежде всего, мы должны помнить о демократическом выборе грузинского народа. Люди ходят на выборы, голосуют за определенные политические партии, и эта определенная политическая партия отвечает за управление страной и принимает решения о будущем страны. И это решение было принято в 2022 году. И заявление о вступлении в ЕС также было основано на решении, которое поддержали грузинские избиратели".

Фэй Дулгери, Euronews: "Рассматриваете ли вы возможность предпринять какие-либо шаги для решения этой проблемы?"

Мака Бочоришвили - министр иностранных дел Грузии: "Я думаю, что лучшим средством, лучшим решением является выполнение соглашения об ассоциации с обеих сторон. Грузия привержена выполнению соглашения об ассоциации, и мы хотим видеть такую же приверженность с европейской стороны. Это, в том числе означает, что мы должны вести политический диалог с Европейским союзом по разным темам, начиная с различных, секторальных переговоров или диалога, а также политического диалога на разных уровнях. Это важно. Если у нас будут работать механизмы, закрепленные в соглашении об ассоциации, я думаю, мы сможем найти выход из сложившейся ситуации".

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