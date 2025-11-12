Колумбия приостановит сотрудничество с разведкой США из-за ударов по судам

Президент Колумбии Густаво Петро приказал во вторник силам безопасности своей страны прекратить обмен разведданными с США, пока администрация Трампа не прекратит удары судам, по подозреваемым в перевозке наркотиков в Карибском бассейне.

В своем сообщении на сайте X Петро написал, что колумбийские военные должны немедленно прекратить "связь и другие соглашения с американскими службами безопасности", поскольку отношения между странами, которые когда-то были близкими партнерами в борьбе с наркотрафиком, ухудшаются.

Критики приравнивают нападения США на скоростные катера, подозреваемые в перевозке наркотиков, к внесудебным казням.

Густаво Петро написал:

"Борьба с наркотиками должна вестись с соблюдением права человека жителей Карибского бассейна".

Не сразу стало ясно, какой информацией Колумбия перестанет делиться с Соединёнными Штатами. Белый дом не дал немедленного ответа на последние заявления Петро.

По данным, предоставленным администрацией Трампа, с августа военные США убили по меньшей мере 75 человек в результате ударов в международных водах. Атаки начались в южной части Карибского бассейна, недалеко от берегов Венесуэлы, но в последнее время переместились в восточную часть Тихого океана, где США ударили по судам у берегов Мексики.

Петро призвал привлечь президента США Дональда Трампа к ответственности за военные преступления в связи с ударами, от которых пострадали граждане Венесуэлы, Эквадора, Колумбии и Тринидада и Тобаго.

Петро утверждает, что были убиты мирные жители

Левый лидер Колумбии давно критикует американскую политику в отношении наркотиков и обвиняет администрацию Трампа в том, что она преследует крестьян, выращивающих коку - основной ингредиент кокаина, - вместо того, чтобы бороться с крупными наркоторговцами и отмывателями денег.

В воскресенье Петро сообщил, что встретился с семьей колумбийского рыбака, который предположительно погиб в результате одного из ударов.

"Он мог перевозить рыбу или кокаин, но он не был приговорен к смерти, - сказал Петро в воскресенье на саммите лидеров стран Латинской Америки и Европейского союза, организованном Колумбией. - Не было никакой необходимости убивать его".

Администрация Трампа обвинила Петро в мягкости по отношению к наркоторговцам и раскритиковала решение президента избавить лидеров колумбийских повстанцев, причастных к наркоторговле, от экстрадиции в США.

В октябре Белый дом ввёл финансовые санкции против Петро и членов его семьи, обвинив их в причастности к мировой наркоторговле.

"Густаво Петро позволил наркокартелям процветать и отказался прекратить эту деятельность, - говорится в заявлении министра финансов Скотта Бессента после введения санкций 24 октября. - Президент Трамп предпринимает решительные действия, чтобы защитить нашу страну и дать понять, что мы не потерпим торговлю наркотиками в нашем государстве".

США наращивают военно-морское присутствие

Обострение напряжённости между Соединёнными Штатами и Колумбией происходит на фоне усиления военно-морского присутствия США в южной части Карибского бассейна: в регион направлены 8 военных кораблей, подводная лодка, истребители и морские пехотинцы.

Правительство Венесуэлы назвало наращивание военно-морского присутствия угрозой своему суверенитету, а официальные лица этой страны заявили, что американские военные готовятся нанести удары по находящемуся у власти правительству Николаса Мадуро.

Американская администрация заявила, что развёртывание военного флота направлено на борьбу с наркоторговцами, хотя Трамп также намекнул, что удары могут быть нанесены и по территории Венесуэлы, чей лидер был назван официальными лицами Вашингтона главой наркокартеля.

Во вторник министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес объявил, что военнослужащие, члены гражданского ополчения, полицейские и руководство правящей партии будут мобилизованы для участия в учениях по защите воздушного пространства страны.

Он выступил с речью, транслировавшейся по государственному телевидению, стоя у ракетной системы класса "земля-воздух" на военной базе в столице Каракасе, однако в других районах города не было видно никаких учений.