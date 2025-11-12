Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Колумбия приостановит сотрудничество с разведкой США из-за ударов по судам

Президент Колумбии Густаво Петро выступает на церемонии приведения к присяге генерала Уильяма Ринкона в качестве нового директора национальной полиции в Боготе, Колумбия, пятница, 24 октября 2025 г.
Президент Колумбии Густаво Петро выступает на церемонии приведения к присяге генерала Уильяма Ринкона в качестве нового директора национальной полиции в Боготе, Колумбия, пятница, 24 октября 2025 г. Авторское право  AP Photo/Ivan Valencia
Авторское право AP Photo/Ivan Valencia
By Euronews и AP
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что колумбийские военные должны прекратить контакты с американскими спецслужбами, пока США не прекратят атаки на скоростные катера, подозреваемые в перевозке наркотиков.

Президент Колумбии Густаво Петро приказал во вторник силам безопасности своей страны прекратить обмен разведданными с США, пока администрация Трампа не прекратит удары судам, по подозреваемым в перевозке наркотиков в Карибском бассейне.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

В своем сообщении на сайте X Петро написал, что колумбийские военные должны немедленно прекратить "связь и другие соглашения с американскими службами безопасности", поскольку отношения между странами, которые когда-то были близкими партнерами в борьбе с наркотрафиком, ухудшаются.

Критики приравнивают нападения США на скоростные катера, подозреваемые в перевозке наркотиков, к внесудебным казням.

Густаво Петро написал:

"Борьба с наркотиками должна вестись с соблюдением права человека жителей Карибского бассейна".

Не сразу стало ясно, какой информацией Колумбия перестанет делиться с Соединёнными Штатами. Белый дом не дал немедленного ответа на последние заявления Петро.

По данным, предоставленным администрацией Трампа, с августа военные США убили по меньшей мере 75 человек в результате ударов в международных водах. Атаки начались в южной части Карибского бассейна, недалеко от берегов Венесуэлы, но в последнее время переместились в восточную часть Тихого океана, где США ударили по судам у берегов Мексики.

Петро призвал привлечь президента США Дональда Трампа к ответственности за военные преступления в связи с ударами, от которых пострадали граждане Венесуэлы, Эквадора, Колумбии и Тринидада и Тобаго.

Петро утверждает, что были убиты мирные жители

Левый лидер Колумбии давно критикует американскую политику в отношении наркотиков и обвиняет администрацию Трампа в том, что она преследует крестьян, выращивающих коку - основной ингредиент кокаина, - вместо того, чтобы бороться с крупными наркоторговцами и отмывателями денег.

В воскресенье Петро сообщил, что встретился с семьей колумбийского рыбака, который предположительно погиб в результате одного из ударов.

"Он мог перевозить рыбу или кокаин, но он не был приговорен к смерти, - сказал Петро в воскресенье на саммите лидеров стран Латинской Америки и Европейского союза, организованном Колумбией. - Не было никакой необходимости убивать его".

Администрация Трампа обвинила Петро в мягкости по отношению к наркоторговцам и раскритиковала решение президента избавить лидеров колумбийских повстанцев, причастных к наркоторговле, от экстрадиции в США.

В октябре Белый дом ввёл финансовые санкции против Петро и членов его семьи, обвинив их в причастности к мировой наркоторговле.

"Густаво Петро позволил наркокартелям процветать и отказался прекратить эту деятельность, - говорится в заявлении министра финансов Скотта Бессента после введения санкций 24 октября. - Президент Трамп предпринимает решительные действия, чтобы защитить нашу страну и дать понять, что мы не потерпим торговлю наркотиками в нашем государстве".

США наращивают военно-морское присутствие

Обострение напряжённости между Соединёнными Штатами и Колумбией происходит на фоне усиления военно-морского присутствия США в южной части Карибского бассейна: в регион направлены 8 военных кораблей, подводная лодка, истребители и морские пехотинцы.

Правительство Венесуэлы назвало наращивание военно-морского присутствия угрозой своему суверенитету, а официальные лица этой страны заявили, что американские военные готовятся нанести удары по находящемуся у власти правительству Николаса Мадуро.

Американская администрация заявила, что развёртывание военного флота направлено на борьбу с наркоторговцами, хотя Трамп также намекнул, что удары могут быть нанесены и по территории Венесуэлы, чей лидер был назван официальными лицами Вашингтона главой наркокартеля.

Во вторник министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес объявил, что военнослужащие, члены гражданского ополчения, полицейские и руководство правящей партии будут мобилизованы для участия в учениях по защите воздушного пространства страны.

Он выступил с речью, транслировавшейся по государственному телевидению, стоя у ракетной системы класса "земля-воздух" на военной базе в столице Каракасе, однако в других районах города не было видно никаких учений.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

США атаковали предполагаемые "наркосуда" у побережья Колумбии: 5 человек убиты

Видео: ВВС США нанесли удар по "наркоподлодке" в Карибском море

Европа может защитить себя от России без США, если захочет