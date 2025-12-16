Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Запись с камеры наблюдения: супруги пытались остановить террориста на пляже Бонди и были убиты

ФАЙЛ: Женщина стоит на коленях у цветочной композиции у павильона Бонди на пляже Бонди, 16 декабря 2025 г.
ФАЙЛ: Женщина стоит на коленях у цветочной композиции у павильона Бонди на пляже Бонди, 16 декабря 2025 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Ирина Шелудкова & Euronews
Опубликовано
Во вторник комиссар федеральной полиции Австралии Крисси Барретт заявила о террористической атаке, связанной с ИГИЛ.

Во вторник появилась запись с камеры наблюдения, на которой видно, как супруги пытаются обезвредить одного из нападавших во время антисемитского теракта пляже Бонди в Австралии в воскресенье, где собравшиеся праздновали Хануку.

69-летний Борис Гурман и его жена 61-летняя София Гурман попытались защитить других, прежде чем сами были застрелены, говорится в заявлении семьи.

"Мы убиты горем из-за внезапной и бессмысленной гибели наших любимых Бориса и Софии Гурман", - заявили родственники.

"Хотя ничто не может уменьшить боль от потери Бориса и Софии, мы испытываем огромную гордость за их мужество и самоотверженность".

На видео, снятом проезжающей мимо машиной, видно, как Борис Гурман борется с одним из вооруженных нападавших и успевает отобрать у него длинноствольный пистолет, прежде чем они оба падают на дорогу. София в это время пыталась помочь мужу. Сообщается, что они были застрелены другим террористом.

"Они прожили в браке 34 года, и в январе приближалась 35-я годовщина их свадьбы. Мы с нетерпением ждали, когда отпразднуем 62-й день рождения Софии в среду, 17 декабря", - сказали члены семьи.

Мемориал у павильона Бонди на пляже Бонди-Бич, 16 декабря 2025 г.
Мемориал у павильона Бонди на пляже Бонди-Бич, 16 декабря 2025 г. AP Photo

Русскоязычные супруги Гурманы стали первыми жертвами этого теракта.

По последним данным, погибли 15 человек. Теракт был совершен около 18:45 по местному времени в воскресенье во время празднования Хануки, на котором присутствовало около 1000 человек.

Это самый страшный массовый расстрел в Австралии за последние почти три десятилетия.

Полиция заявила, что подозреваемые - Саджид и Навид Акрам. 50-летний отец был убит полицейскими на месте преступления, а 24-летний сын находится в больнице.

Комиссар федеральной полиции Австралии Крисси Барретт сообщила во вторник, что это нападение - "террористическая атака, связанная ИГИЛ".

На пресс-конференции представители политических и правоохранительных органов впервые подтвердили свои предположения об идеологии злоумышленников.

Власти расследуют поездку подозреваемых на Филиппины

По словам Мэла Ланьона, комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс, подозреваемые ездили на Филиппины в прошлом месяце. Причины поездки и то, куда именно на Филиппинах они отправились, будут выяснены следователями, сказал Ланьон.

Он также подтвердил, что в изъятом с места происшествия автомобиле, зарегистрированном на младшего нападавшего, находились самодельные взрывные устройства.

"Я также подтверждаю, что в нем находились два самодельных флага ИГИЛ", - сказал Ланьон.

Во вторник Иммиграционное бюро Филиппин подтвердило, что Саджид Акрам вместе со своим сыном Навидом находился в стране с 1 по 28 ноября, а их конечным пунктом назначения был город Давао.

Полиция и военные оцепили место взрыва в городе Джоло, Филипины
Полиция и военные оцепили место взрыва в городе Джоло, Филипины AP Photo

Группы мусульманских сепаратистов, включая "Абу-Сайяф" на юге Филиппин, в свое время выражали поддержку радикальной исламистской группировке ИГИЛ и в прошлом принимали у себя небольшое количество иностранных боевиков из Азии, Ближнего Востока и Европы.

Однако десятилетия военных наступлений значительно ослабили "Абу-Сайяф" и другие подобные вооруженные группировки, и филиппинские военные и полицейские чиновники говорят, что в последнее время не было никаких признаков присутствия иностранных боевиков на юге страны.

Призывы к ужесточению законов об оружии

Премьер-министр и лидеры некоторых австралийских штатов пообещали ужесточить и без того строгие законы об оружии, что станет самой масштабной реформой с тех пор, как в 1996 году стрелок убил 35 человек в Порт-Артуре (Тасмания). С тех пор массовые расстрелы в Австралии стали редкостью.

На третий день после нападения официальные лица предоставили больше информации, поскольку в обществе нарастали вопросы и гнев по поводу того, как подозреваемые смогли спланировать и осуществить нападение и достаточно ли защищены евреи от растущего антисемитизма в Австралии.

Скорбящие собираются на церемонии зажжения меноры у мемориала жертвам теракта на пляже Бонди, 16 декабря 2025 года.
Скорбящие собираются на церемонии зажжения меноры у мемориала жертвам теракта на пляже Бонди, 16 декабря 2025 года. AP Photo

Альбанезе объявил о планах по дальнейшему ограничению доступа к оружию, в том числе потому, что выяснилось, что пожилой подозреваемый собрал свой тайник из шести единиц оружия легально.

"Подозреваемые убийцы, бессердечные в том, как они якобы координировали свое нападение, похоже, не обращали внимания на возраст или способности своих жертв", - сказал Барретт. "Похоже, предполагаемых убийц интересовал только подсчет смертей".

Дополнительные источники • AP

