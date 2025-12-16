Хорватия одобрила размещение радиоактивных отходов, несмотря на протесты Боснии и Герцеговины

В понедельник парламент Хорватии одобрил строительство пункта захоронения радиоактивных отходов на территории, расположенной менее чем в километре от Боснии и Герцеговины, вопреки многолетним протестам соседей, которые утверждают, что проект угрожает населению.

Закон обеспечивает нормативную базу для строительства объекта на Трговской горе для хранения отходов атомной электростанции Кршко, которой Хорватия владеет совместно со Словенией, а также радиоактивных отходов из хорватских больниц и промышленности.

Согласно двустороннему соглашению со Словенией, Хорватия должна взять на себя ответственность за утилизацию половины низко- и среднеактивных радиоактивных отходов, образующихся на АЭС "Кршко", работающей с начала 1980-х годов, когда обе страны были частью социалистической Югославии.

Объект на территории бывших армейских казарм у границы с Боснией предназначен для временного хранения этих отходов в течение 40 лет до их окончательного захоронения.

Закон устанавливает требования к пространственному планированию и условия для реализации проекта, сообщил парламент Хорватии. Теперь Хорватия должна провести оценку воздействия на окружающую среду, прежде чем начать строительство.

Радиоактивные отходы

Босния и Герцеговина уже много лет выступает против проекта, утверждая, что расположенный прямо через границу объект представляет опасность для примерно 250 000 человек, живущих в бассейне реки Уна.

"Если учесть, что казармы Черкезовац находятся менее чем в 1 километре по воздуху от колодцев, снабжающих Нови-Град водой, менее чем в 2 километрах от наших средних школ и менее чем в 3 километрах от центра города, то становится ясно, какой опасности мы подвергаемся", - заявил местной прессе в 2018 году муниципальный глава боснийского города Нови-Град Мирослав Дрляча.

Дрляча неоднократно заявлял, что его муниципалитет рассматривает возможность подачи судебного иска по этому поводу.

На прошлой неделе местные общины Боснии направили хорватским законодателям письмо, в котором предупредили, что закон позволит Хорватии обойти международные экологические обязательства.

Боснийские власти утверждают, что закон противоречит Конвенции Эспо и другим международным соглашениям, требующим проведения консультаций с соседними странами.

Между тем, хорватские власти защищают свой выбор месторождения радиоактивных отходов как безопасный и единственно возможный вариант.

"Если бы кто-то 365 дней и 24 часа стоял перед стеной этого объекта, он не получил бы никакого излучения. Это было бы значительно меньше, чем радиация во время полета из Европы в США", - заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в июне 2023 года.

С 1999 года в территориальных планах Хорватии местоположение Чёркезовац обозначено как потенциальное место хранения радиоактивных отходов. Хорватские власти утверждают, что на территории бывшего военного комплекса площадью 60 га, расположенного в необитаемом районе в 5 километрах от ближайшего города, имеется инфраструктура, подходящая для строительства объекта.

Экологические группы в обеих странах протестуют против этих планов. Активисты предупреждают, что близость к реке Уна и сейсмическая активность в регионе создают экологические риски.

Жители Нови-Града и соседних муниципалитетов ранее высказывали опасения, что Хорватия уже использует этот объект для хранения ядерных отходов, и в качестве доказательства приводили всплеск злокачественных заболеваний. Власти отвергли эти утверждения как анекдотические.

Река, впадающая в Дунай в основном через Боснию, является частью крупнейшего национального парка страны и считается одной из самых чистых и живописных рек на Балканах.

По словам официальных лиц, Хорватия планирует начать принимать отходы из Словении в начале 2028 года. В настоящее время в стране хранится небольшое количество радиоактивных отходов, образовавшихся в результате медицинской, промышленной и исследовательской деятельности в разных местах.

В понедельник парламент также принял новый закон об энергоэффективности, обязывающий города и регионы сокращать потребление энергии в государственном секторе на 1,9% в год. Закон также направлен на обновление освещения во всех общественных местах в Хорватии к 2035 году.