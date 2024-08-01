Можно ли купаться в Сене?

By Euronews

Купание в Сене запрещено последние 100 лет. Правительство Франции обещает открыть бассейны в реке в 2025 году.

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Cоренования по триатлону в Сене состяоялись после того, как организаторы олимпийских игр объявили воду безопасной для заплыва. Но тренировки триатлонистов ранее пришлось отменить из-за загрязнения бактериями.

Правительство Франции выделило почти полтора миллиарда евро на улучшение инфраструктуры с целью очистки Сены.

Инфраструктурные проекты, направленные на более эффективное управление сточными водами, проложили путь к главной цели Парижа: позволить жителям и гостям столицы искупаться в реке. Открытие общественных бассейнов запланировано на 2025 год.

"Благодаря огромным инвестициям... всего за 4 года мы добились того, что было невозможно на протяжении 100 лет: в Сене теперь можно плавать. Сказочное наследие для жителей Иль-де-Франс, которые смогут там купаться, и для биоразнообразия", — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Кассандра Богран из Франции завоевала золото в женском зачете, Джули Деррон из Швейцарии взяла серебро, а Бет Поттер из Великобритании получила бронзовую медаль. Алекс Йи из Великобритании выиграл золото в соревнованиях среди мужчин, Хейден Уайлд из Новой Зеландии выиграл серебро, а Лео Бержер из Франции получил бронзу.

Богран сказала, что не очень переживала по поводу купания в Сене, "потому что мы плавали в прошлом году, и после этого никто не заболел, поэтому я была уверена, что мы сможем поплавать сегодня, и было бы обидно, если бы мы этого не сделали".

Купание в Сене запрещено последние 100 лет.

Олимпийские триатлонисты приняли участие в тестовых соревнованиях в Сене в августе прошлого года.

Победитель мужского зачета сказал, что спортсменам остается только верить организаторам, когда они говорят о безопасности: "Я уверен, что со временем мы узнаем, так ли это".