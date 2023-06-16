Уничтожила ли Россия танки Leopard 2?

Действительно ли Россия уничтожила недавно 8 немецких танков Leopard 2 в ходе украинского контрнаступления? Разбираемся в Кубе.

Действительно ли Россия уничтожила недавно 8 немецких танков Leopard 2 в ходе украинского контрнаступления? Об этом заявило Министерство обороны РФ, которое утверждало, что это черно-белое зернистое видео является доказательством. Взгляните.

Но почти сразу после того, как это видео было размещено в соцсетях, многие пользователи Twitter и военные эксперты усомнились в его подлинности.

Напомним, что танки Leopard 2 являются одними из самых современных и мощных военных машин. Многие страны НАТО начали поставлять их Украине в начале этого года. Но, по мнению аналитиков, на видео, которое вы видели ранее, не было Leopard 2.

Эти т.н. танки оказались не более чем с/х техникой. По словам этого военного эксперта в Twitter, силуэт разрушенной техники на видео напоминает скорее самоходный опрыскиватель, используемый в сельском хозяйстве.

Этот эксперт также в Twitter показал, что транспортное средство, пораженное российской ракетой, имеет четыре колеса, в то время как танки Leopard 2 имеют непрерывные гусеницы, как у бульдозера, которые, к тому же, находятся ниже.

Другие элементы, которые кажутся совершенно неправильными в этом видео, во-первых, эти т.н. танки Leopard 2 находятся на открытой местности и неподвижны, что не имеет смысла на стратегическом уровне, так как эти Leopard 2 обычно маскируются за деревьями и другой растительностью.

А в более длинной версии этого видео, опубликованной МО РФ, мы можем услышать, как один из операторов говорит: 'Давайте опробуем это на них', что может означать что это было всего лишь военное испытание.

И даже известные прокремлевские каналы заметили это несоответствие, высмеяв это как пример плохо сделанной пропаганды. Пророссийский военный блогер написал в Telegram: "Это позорно. Нет слов. Очень жаль".

Босс наемничесой группы "Вагнер" Евгений Пригожин, который вступил в конфликт с российскими высшими военными чинами России, даже высмеял заявление Минобороны о том, что контрнаступление Украины "остановлено" Кремлем.

Но самое интересное здесь то, что это прекрасный пример того, как коллективные усилия интернет-расследователей позволили быстро развенчать пропаганду, опубликованную официальными каналами.