Обыски по делу о проституции в подростковом исправительном центре Будапешта

Авторское право  Euronews
By Euronews
Бывших руководителей центра подозревают в том, что они заставляли несовершеннолетних девушек заниматься проституцией

Венгерская полиция провела обыски по делу о скандале в подростковом исправительном учреждении в Будапеште. В операции участвовали представители сразу нескольких правоохранительных структур и спецслужб.

Бывшего руководителя центра арестовали ещё в мае — по подозрению в том, что он заставлял девушек заниматься проституцией. На тот момент девушки были совершеннолетними, что несколько затормозило дело.

Однако позже появились свидетельства новых жертв — бывших воспитанников заведения, как девочек, так и мальчиков. Обстоятельства указывают на то, что девушки попали в зависимость от директора, ещё будучи несовершеннолетними.

Также выяснилось, что вопросы к руководству исправительного центра возникли не менее десяти лет назад, его задерживали ранее, но потом вернули на работу и даже вручали благодарности.

Следственные органы ранее проводили расследование в отношении заведения, но по невыясненным причинам дело остановилось.

Нашлись и видеозаписи, на которых уже новый и.о. директора жестоко обращается с подопечными в классах. В понедельник он подал в отставку, сославшись на стресс, вызванный пристальным вниманием прессы.

