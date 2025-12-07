На "Рейгановском форуме национальной обороны" в Калифорнии министр обороны США Пит Хегсет неожиданно назвал Германию "образцовым союзником" и заявил о перспективах особой поддержки Федеративной Республики.

Страны, которые наращивают свой военный потенциал, "такие как Израиль, Южная Корея, Польша, все больше Германия и страны Балтии", получат особую поддержку, объяснил он в Сими-Вэлли.

Хегсет, назвавший себя "военным министром", объединил свое признание с резким предупреждением: страны НАТО, которые не вносят свой вклад в общую оборону, должны ожидать последствий. Президент Трамп явно отдает предпочтение тем партнерам, которые могут продемонстрировать свои собственные усилия в области политики безопасности, подчеркнул он.

Его похвала Германии связана с недавним соглашением НАТО о значительном увеличении расходов на оборону. После начала войны в Украине страны-члены НАТО решили в будущем выделять на оборону не менее 3,5 % валового внутреннего продукта, а также еще 1,5 % на инфраструктуру, связанную с безопасностью. Правительство Германии уже взяло на себя обязательства по достижению этой цели.

Позитивные сигналы из Берлина резко контрастируют с недавними, более критичными тонами правительства США во главе с президентом Дональдом Трампом. Наивысшей точки они достигли после публикации новой стратегии нацбезопасности .

В официальном документе Европа описывается как "континент в упадке". Администрация Трампа предупреждает о "цивилизационном кризисе" в Европе из-за слишком либеральной миграционной политики.

Смешанная реакция на стратегию безопасности

Однако верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас отреагировала на заявления США спокойно. В интервью Euronews она объяснила, что США остаются самым важным союзником Европы, несмотря на критику нынешнего курса ЕС. Она призвала сосредоточиться на единстве. Европа и США должны "держаться вместе", подчеркнула Каллас.

Немецкие эксперты по внешней политике из правящих партий, напротив, выразили свою тревогу. После публикации стратегии несколько членов парламента призвали немецкое правительство более четко дистанцироваться от США.

Адис Ахметович, пресс-секретарь по внешней политике парламентской группы СДПГ в Бундестаге, предупредил газету Tagesspiegel: "Президент Трамп и его сотрудники хотят молниеносно установить на нашем континенте авторитарную систему - точно так же, как в США".

Резкая критика прозвучала и со стороны ХДС. "Европа описывается в уничижительном ключе и становится объектом силовой политики США, - заявил эксперт по внешней политике ХДС Родерих Кизеветтер. - Это означает, что США больше не ценностный партнер, а актор, который ставит под сомнение прежний порядок, основанный на правилах. Европа рискует стать объектом влияния Трампа".