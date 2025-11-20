Новый немецкий танк защитили из Израиля

Писториус 19 ноября 2025 года на мероприятии в Мюнхене перед новым основным боевым танком Leopard 2A8 и новой гаубицей PzH2000 Авторское право  AP Photo/Matthias Schrader
Авторское право AP Photo/Matthias Schrader
By Johanna Urbancik
Опубликовано
Германия представила новый Leopard 2 A8 - первый танк собственного производства для Бундесвера с 1992 года. Он оснащен израильской системой активной защиты от дронов и ракет Trophy.

Презентация бронемашины состоялась в Баварии на оружейном предприятии производителя, группы KNDS. Минобороны Германии сообщило, что закупает 123 единицы Leopard 2 A8 с запланированным дозаказом еще 75 единиц. Они, как ожидается, поступят на вооружение в период с 2027 по 2030 годы.

Новый танк оснащен израильской системой активной защиты Trophy от омпании Rafael. Она обнаруживает и уничтожает подлетающие боеприпасы, создавая вокруг танка щит. В Израиле система интегрирована в машины Merkava IV, а в США стоит на танках M1A1 Abrams.

Новинка имеет усиленную броню, в том числе защиту крыши и днища от мин и кассетных боеприпасов. Полностью модернизирована электроника - цифровые прицелы и обзорные камеры помогают экипажу лучше ориентироваться на поле боя.

Новый основной боевой танк Leopard 2A8 во время демонстрации в Мюнхене, Германия, в среду, 19 ноября 2025 года. Matthias Schrader/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал Leo 2 A8 самым современным из доступных сегодня вариантов бронемашин, уточнив, что война нового типа не исключает применения классических танков.

Писториус во время презентации в Мюнхене в среду, 19 ноября 2025 года. Matthias Schrader/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

"Мы знаем, что современные войны не будут исключительно войнами дронов, - отметил он. - В будущем суверенную территорию по-прежнему придется защищать с помощью танков, кораблей, самолетов и, наконец, солдат".

Основным вооружением нового танка является 120-мм орудие L55A1 от Rheinmetall, уже используемое в вариантах A7V и A7A1. Эта пушка позволяет вести огонь как программируемыми осколочно-фугасными снарядами, так и новейшими кинетическими боеприпасами.

Писториус не стал раскрывать окончательный целевой показатель расширения танкового парка страны, но, по оценкам наблюдателей, с поставками Leo 2 A8 он вырастет до 430 боевых единиц.

Новый Leopard 2A8 на демонстрации в Мюнхене, Германия, в среду, 19 ноября 2025 года. Matthias Schrader/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

После тестирования в следующем году первые машины отправятся на службу в 45-ю танковую немецкую бригаду, размещенную в Литве. Интерес к новому танку выразили, по словам Писториуса, многие страны Европы, заказы уже оформили Нидерланды, Чехия, Норвегия. Ориентировочная стоимость одной машины превышает 30 миллионов евро.

