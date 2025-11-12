Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Ядерное оружие США в Германии: "Кто стреляет первым - тот умирает вторым"

Грибовидное облако после взрыва ядерной бомбы
Грибовидное облако после взрыва ядерной бомбы Авторское право  Joe Cavaretta/AP2005
Авторское право Joe Cavaretta/AP2005
By Laura Fleischmann
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

В Германии хранится около 20 единиц американского ядерного оружия, модернизированного и готового к применению. Но эксперты предупреждают, что ядерное сдерживание, обеспечиваемое США, не является гарантией. Может ли это оружие вскоре быть перемещено в страны Балтии?

Бундесвер празднует свое 70-летие в Берлине в напряжённой обстановке. Ещё никогда с момента его основания ситуация с безопасностью не была такой критической, как сегодня.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Частично стабильность обеспечивается американским ядерным оружием на европейской территории. Около 20 его единиц хранятся в Германии: свободно падающие бомбы, которые могут быть сброшены истребителями, такими как Eurofighter. ОНи были модернизированы совсем недавно, и их разрушительная сила просто сокрушительна.

Это оружие является частью обязательств Соединённых Штатов по обеспечению ядерной безопасности. США держат свою ядерную руку на защите своих европейских союзников. Однако в связи с растущими сомнениями в надёжности президента США Дональда Трампа по отношению к НАТО в Европе растёт беспокойство в связи с предположениями о том, что Вашингтон может заколебаться в чрезвычайной ситуации или даже отступить.

"Никогда не было и не может быть уверенности в том, что США действительно развернут ядерное оружие. Это не гарантия. Но важно то, что противник не может этого исключить", - сказал Euronews политолог и эксперт по безопасности Карл-Хайнц Камп. В течение нескольких лет Камп был президентом Федеральной академии политики безопасности, консультировал НАТО, а сейчас является ассоциированным научным сотрудником Германского совета по международным отношениям (DGAP).

"Сдерживание - это чистая спекуляция. До сих пор, на протяжении 50 лет, оно сохранялось", - добавляет он.

Американский истребитель F-35 приземлился в Пуэрто-Рико, 19 сентября 2025 года
Американский истребитель F-35 приземлился в Пуэрто-Рико, 19 сентября 2025 года Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Ядерное оружие для Европы

Летом Соединённые Штаты, по сообщениям ряда американских СМИ, доставили в Европу новое ядерное оружие. На это указывают маршруты полётов и закупка специальных истребителей F-35, способных перевозить тактическое ядерное оружие, то есть ядерное оружие с ограниченной мощностью взрыва, которое может быть использовано против военных целей. Официальное подтверждение от властей США пока не получено.

Германия также заказала истребители F-35. Первые из них должны быть поставлены в 2026 году.

Ядерное оружие США хранится в Европе со времен Холодной войны, но его точное количество остаётся тайной, а назначение в первую очередь символическое: сдерживать потенциальных агрессоров, таких как Россия.

Никогда ещё со времён окончания Второй мировой войны ядерное сдерживание не имело такого политического значения, как сегодня. С начала своей широкомасштабной агрессивной войны против Украины Путин неоднократно угрожал применить ядерное оружие, как сообщает Euronews.

"Российские вооруженные силы находились в очень плохом состоянии. Путин думал об этом, потому что чувствовал себя загнанным в угол", - анализирует Камп.

"Кто стреляет первым - тот умирает вторым".

Кремлёвский лидер регулярно демонстрирует свой арсенал оружия, в том числе РС-24 "Ярс". Межконтинентальная ракета имеет дальность полета до 11 000 километров и может нести ядерные боеголовки.

Российская ракета РС-24
Российская ракета РС-24 Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

По оценкам, Россия располагает примерно 5 500 ядерными боеголовками. Кремль использует этот арсенал и в политических целях: для сдерживания Запада от вмешательства в войну в Украине.

Однако Камп сомневается, что Путин действительно отдаст приказ о применении ядерного оружия. "Кто стреляет первым, тот умирает вторым. Это нежелательное положение дел", - говорит он.

По оценкам, в Германии на авиабазе Бюхель в земле Рейнланд-Пфальц хранится около 20 водородных ядерных бомб B61-12. Они были модернизированы совсем недавно и готовы к применению в любой момент.

И их может быть ещё больше: в разных местах Германии существует большое количество так называемых "хранилищ". Хранилища - это системы хранения ядерных бомб. США могут в любой момент разместить в Германии новое оружие или вывести уже имеющееся.

Американское ядерное оружие на территории Германии подвергается критике со стороны различных инициатив, таких как антиядерный альянс ICAN Germany, призывающий к его выводу.

В Европе американское ядерное оружие также хранится в Бельгии, Нидерландах, Италии, Турции и, с недавних пор, в Великобритании. Считается, что там размещено всего около 100 единиц.

Камп объясняет, что можно было бы переместить это оружие в страны Балтии, недалеко от российской границы. НАТО также может послать России чёткий сигнал в Польше или Румынии.

"Собственное ядерное оружие - не фантастика".

Теоретически Германия может производить собственное ядерное оружие.

"Это не фантастика", - говорит Камп.

Все технологически развитые страны способны на это. Однако с политической точки зрения такой шаг стал бы катастрофой для Германии, прежде всего из-за её исторической ответственности.

Испытание ядерного оружия США в Неваде, 22 апреля 1952 года
Испытание ядерного оружия США в Неваде, 22 апреля 1952 года Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Два международных договора запрещают Германии иметь собственное ядерное оружие: во-первых, Договор 2+4 от 1990 года, заключённый с державами-победительницами после воссоединения Германии. Второй - Договор о нераспространении ядерного оружия, который Федеративная Республика Германия подписала в 1969 году.

Теоретически Германия может выйти из обоих договоров, но на практике это вряд ли возможно с политической и социальной точек зрения.

Германия и другие страны НАТО не подписали ещё один договор - Договор ООН о запрещении ядерного оружия, который действует с января 2021 года. Ядерные державы также отказались его подписывать. Цель договора - мир без ядерного оружия.

Население Германии практически не поддерживает идею создания собственного ядерного оружия. Только около трети немцев выступают за это.

И в любом случае в этом нет необходимости. Даже без США Германия остаётся защищенной в рамках НАТО ядерными арсеналами Франции и Великобритании.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Полеты дронов вблизи авиабазы могут быть шпионской операцией, считает министр обороны Бельгии

Россия спустила на воду новую атомную подлодку "Хабаровск"

Путин: РФ сохранит ограничения по ДСНВ, если США поступят таким же образом