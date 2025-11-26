Греция и Италия - единственные страны ЕС, где доходы населения снизились за последние 20 лет

В период с 2004 по 2024 год реальный доход домохозяйств на душу населения в странах ЕС вырос на 22%, лишь в Греции и Италии этот показатель сократился (на 5% и 4% соответственно).

В период с 2004 по 2008 год доход на душу населения в ЕС стабильно рос, в период с 2008 по 2011 год из-за мирового финансового кризиса стагнировал, а в 2012 и 2013 годах снизился.

Доход домохозяйств ЕС в 2004-2024 годах eurostat

После этого доходы продолжали стабильно расти до 2020 года, после которого было зафиксировано снижение из-за пандемии коронавируса.

В 2021 году наблюдалось восстановление. В 2022 и 2023 годах доходы росли медленно.

Первые данные за 2024 год свидетельствуют об ускорении роста.

Процентное изменение доходов домохозяйств в странах ЕС за последние 20 лет eurostat

Если рассматривать страны ЕС, то наибольший рост реального дохода домохозяйств на душу населения с 2004 по 2024 год наблюдался в Румынии (134%), за ней следуют Литва (95%), Польша (91%) и Мальта (90%).

Греция и Италия были единственными странами, где доход домохозяйств на душу населения снизился за последние 20 лет (-5% и -4% соответственно), а самый низкий рост наблюдался в Испании (11%), Австрии (14%), Бельгии (15%) и Люксембурге (17%).