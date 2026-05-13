Европа наблюдает за саммитом в Пекине и ждет худшего

Для Европы саммит Трампа и Си - это не только отношения между США и Китаем.

На кону - вопрос о том, не окажется ли ЕС зажатым между двумя сверхдержавами, заключающими тактические сделки по торговле, технологиям, энергетике и безопасности, в то время как европейские интересы будут рассматриваться как второстепенные.

Пока Европа наблюдает за саммитом из проигрышной позиции.

Самой насущной заботой Брюсселя и Берлина, считают наблюдатели, является н промышленное выживание - и оно приходит в виде редкоземельных металлов.

Китай по-прежнему доминирует в цепочке поставок этих важнейших минералов, используемых в широком спектре товаров - от электромобилей до полупроводников, от "зеленых" технологий до оборонных систем.

Европейские чиновники опасаются, что американо-китайское соглашение может поставить в приоритет доступ США к китайским редкоземам, в то время как Европа останется уязвимой к дефициту и экспортным ограничениям.

По сообщениям, немецкая и японская промышленность уже пострадали от китайского контроля над тяжелыми редкоземельными металлами.

"Китай, похоже, выборочно лицензирует экспорт, сохраняя рычаги влияния на цепочки поставок, которые считаются стратегически важными, особенно там, где речь идет об обороне или передовых технологиях", - говорит Илья Епихин из консалтинговой компании Arthur Little.

Раскопки на редкоземельном руднике в горнодобывающем районе Байюнебо в Баотоу на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия. (AP Photo, File) AP Photo

Германия и Япония инвестируют в альтернативные цепочки поставок и проекты, чтобы снизить зависимость от Китая.

Однако до полной замены еще далеко, считает Дэвид Мерриман, директор по исследованиям другой консалтинговой компании Project Blue. "Ситуация, похоже, будет ухудшаться, прежде чем улучшится", - заметил он.

Европейские усилия по достижению хотя бы небольшой экономической независимости от китайских редкоземельных металлов выглядят медленными, пишет Институт исследований безопасности ЕС (EUISS).

Для Европы худший сценарий саммита выглядит следующим образом: что, если Трамп заключит с Пекином своего рода сделку об "управляемой торговле", которая обойдет ЕС стороной?

Как следствие, избыток китайских электромобилей (EV), аккумуляторов и промышленных товаров может наводнить европейские рынки и усилить давление на отрасль. Уже сейчас китайские электромобили на 25-50 % дешевле в производстве, чем европейские модели.

Посетители у модели Xiaomi, представленной на Всемирной конференции по интеллектуальным подключенным транспортным средствам 2025 года в Пекине (AP Photo/Ng Han Guan) AP Photo

Эксперты не готовы исключить подобную "управляемую" сделку между Трампом и Си с негативным исходом для Европы. "В реальности переговоры Трампа и Си стали совершенно двусторонними, - отмечает Йонас Парелло-Плеснер, приглашенный научный сотрудник Индо-Тихоокеанской программы Германского фонда Маршалла (GMF). - Одно можно сказать наверняка: Трамп будет говорить только за себя".

Китайские чиновники с трудом расшифровывали непредсказуемого Трампа во время его первого срока, но ко второму научились использовать свои экономические рычаги, предупредив Вашингтон, что будут принимать ответные меры на каждый шаг США.

Погрузка в порту в Нанкине в восточной китайской провинции Цзянсу, 14 апреля 2026 года. (Chinatopix Via AP) AP Photo

Однако и вариант ухудшения экономических отношений между Вашингтоном и Пекином не вызывает восторга у Брюсселя. "Если китайцы будут вести жесткую игру с Трампом, Европа ничего не выиграет, - говорит Парелло-Плеснер.

Возобновление торговой войны между США и Китаем или эскалация санкций могут ударить по европейской промышленности из-за снижения мирового спроса, нарушения цепочек поставок и финансовой нестабильности.

И Брюссель уже готовится к худшему. В апреле комиссар по торговле Марош Шефчович заявил Euronews, что Брюссель готов усилить промышленную политику блока.

Он также предупредил, что ЕС без колебаний будет защищать свою промышленность и "бороться за каждое европейское рабочее место, за каждую европейскую компанию, за каждый открытый сектор, если мы увидим, что с ними обращаются несправедливо". Однако саммит в Пекине стал очередным напоминанием о том, что многие аспекты будущего Европы находятся в руках двух доминирующих мировых держав, и ни одна из которых, похоже, не склонна идти на какие-либо уступки Старому свету.