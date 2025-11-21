Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Офис президента Украины подтвердил получение проекта мирного плана от США

Президент Украины Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе, 23 октября 2025 года.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе, 23 октября 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Sasha Vakulina
Опубликовано
В Киеве документ назвали "оценкой американской стороны", которая может "помочь оживить дипломатию". Зеленский не раскрыл содержание предложения, которое, как сообщается, повторяет давние требования Москвы и вынуждает Киев пойти на уступки.

Владимир Зеленский получил проект предлагаемого администрацией США нового мирного плана. В офисе президента Украины это подтвердили в четверг, назвав "оценкой американской стороны", которая может "помочь оживить дипломатию".

В Киеве также заявили, что Зеленский планирует обсудить дипломатические возможности с Дональдом Трампом в ближайшие дни: "Стороны договорились работать над положениями плана таким образом, чтобы добиться справедливого окончания войны".

"С начала года Украина поддерживает предложения президента Трампа, направленные на прекращение кровопролития. Мы готовы сейчас, как и раньше, конструктивно работать с американской стороной, а также с нашими партнерами в Европе и во всем мире, чтобы в результате был достигнут мир", говорится также в заявлении.

Зеленский тодтвердил, что обсуждал этот план на встрече с министром армии США Дэниелом П. Дрисколлом в Киеве в четверг.

Спасатели тушат пожар в жилом доме, пострадавшем от российского удара по Тернополю, 19 ноября 2025 г.
Спасатели тушат пожар в жилом доме, пострадавшем от российского удара по Тернополю, 19 ноября 2025 г. AP Photo

Не раскрывая деталей американского предложения, Владимир Зеленский сообщил лишь, что стороны обсудили "варианты достижения реального мира" и форматы диалога между США и Украиной, а также "новые импульсы для дипломатии".

"Наши команды - Украины и США - будут работать над положениями плана по прекращению войны, - написал Зеленский в X. - Мы готовы к конструктивной, честной и быстрой работе".

Что входит в план?

О содержании нового мирного предложения не сообщают ни Киев, ни Вашингтон.

По информации ряда СМИ, план повторяет большинство максималистских требований России, которых та придерживается с первых дней полномасштабного вторжения в Украину и часто называет их причинами начала войны.

Американские СМИ сообщают, что план включает призывы к Киеву отказаться от районов Донбасса на востоке Украины, которые он все еще контролирует, значительно сократить численность вооружённых сил и сдать многие виды оружия.

Предполагается, что план, в соответствии с которым Киев должен пойти на максимальные уступки, был составлен спецпосланником России Кириллом Дмитриевым, который затем передал его специальному посланнику президента США Дональда Трампа Стиву Уиткоффу.

Дмитриев находился в США в октябре для переговоров с вашингтонскими чиновниками, после того как предполагаемую встречу Трампа с президентом Путиным отменили. По сообщениям, Дмитриев встретился с Уиткоффом в Майами в конце октября для трёхдневных переговоров.

Белый дом утверждает, что США работали над планом "тихо"

Заявление Зеленского последовало после сообщений о "секретном" мирном плане, разработанном США и Россией, в который не была включена Украина или её европейские союзники.

Вечером в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подтвердила, что такой план действительно разрабатывался: "Специальный посланник Стив Уиткофф и Марко Рубио тихо работали над планом в течение последнего месяца", - сказала она.

Второй многоэтажный дом в Тернополе, разрушенный в результате российского удара 19 ноября 2025 г.
Второй многоэтажный дом в Тернополе, разрушенный в результате российского удара 19 ноября 2025 г. AP Photo

"Они взаимодействуют с обеими сторонами, Россией и Украиной в равной степени, чтобы понять, какие обязательства эти страны могли бы взять на себя, чтобы добиться прочного и долговременного мира", пояснила Ливитт.

По её словам, переговоры продолжаются, но она не будет "разбирать детали" плана: "Это хороший план как для России, так и для Украины, и мы считаем, что он должен быть приемлемым для обеих сторон, мы прилагаем все усилия, чтобы добиться его выполнения".

Посол США на Украине Джули С. Дэвис также заявила в четверг, что "импульс наконец-то на стороне мира - мира, которого так жаждали украинцы".

Поделиться Комментарии

