Польша начинает крупнейшую операцию по борьбе с гибридными угрозами "Торизонт"

Разрушение железнодорожных путей на станции Мика (Гарволинский район, Мазовецкое воеводство) и установка устройства, способствующего сходу поезда на станции Голомб под Пулавами (Любельское воеводство) - последние из серии диверсий против Польши. Премьер-министр Дональд Туск ранее заявил, что виновные в диверсиях установлены - это два гражданина Украины, которые, как утверждается, давно работают на российские спецслужбы.

В четверг польское правительство объявило, что в ответ на акты саботажа против стратегической инфраструктуры Польши оно начинает широкомасштабную операцию "Горизонт". "Польша готова и будет использовать все ресурсы, которыми располагает, во всех министерствах и государственных учреждениях, чтобы защитить безопасность граждан и безопасность инфраструктуры", - заявил министр внутренних дел и администрации Марцин Кервиньский на специальной пресс-конференции.

В операции задействуют до 10 000 солдат, они будут работать с полицией, пограничной службой, службой охраны железных дорог и другими структурами, отвечающими за безопасность государства.

Министр внутренних дел Марцин Кервиньский и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, Варшава, 19 ноября 2025 г. KPRM

Военные и спецслужбы объединяют усилия

Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что эта операция станет одной из самых масштабных за последние годы: "Мы направляем до 10 000 военнослужащих. Это одна из самых крупных операций после "Безопасного Подляшья", "Гвардии Восточной Варты" и операции в Балтийском море".

Среди прочего операция "Горизонт" включит усиление защиты критической инфраструктуры и активизацию совместного патрулирования в районах, особенно уязвимых для диверсионной деятельности.

Начальник Генштаба Войска Польского генерал Веслав Кукула представил стратегические положения операции: "Нашими целями будут: во-первых, поддержка деятельности служб, подчиненных министру внутренних дел и администрации; во-вторых, предотвращение актов саботажа и диверсий; в-третьих, ограничение свободы действий и введение дополнительных, неприемлемых рисков для потенциальных саботажников и диверсантов; и, наконец, активизация граждан для наблюдения".

Начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула, Варшава, 19 ноября 2025 г. KPRM

Глава Генерального штаба недвусмысленно высказался о возрастающих рисках в зимний период: "Ночь, естественная завеса для такого рода деятельности, в ближайшие недели будет долгой. Чуть больше чем через месяц начнётся Рождество, период, когда большинство поляков будут передвигаться, используя, в том числе, общественный транспорт. Это календарное окно может показаться нашим врагам наиболее удобным для нанесения удара по нашей системе безопасности. Мы не должны этого допустить".

Полная государственная мобилизация

Власти подчеркивают, что эти меры - ответ на нестабильную ситуацию с безопасностью в Центральной и Восточной Европе. Третий уровень угрозы железнодорожной инфраструктуре, объявленный за день до пресс-конференции, стал одним из импульсов для начала операции.

"Эта акция, которая также связана с введением вчера [во вторник - прим.ред.] третьего уровня угрозы в отношении железнодорожных линий, направлена на укрепление совместной безопасности. Я хочу с полной ответственностью заявить, что полицейские, солдаты, Служба охраны железных дорог, все государственные учреждения будут сотрудничать в этом вопросе", - заверил Марцин Кервиньский.

По словам правительства, нынешняя ситуация требует максимальной координации, поскольку "мы действуем в условиях, которые нельзя четко определить как мирное или военное время".

Спокойная работа служб и реальные результаты

Вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш напомнил, что значительная часть операций, проводимых спецслужбами, остается вне поля зрения общественности: "Каждый день и каждую неделю проводятся операции, препятствующие враждебным действиям против Польши. Мы хотели бы поблагодарить всех сотрудников спецслужб, офицеров и солдат, участвующих в защите страны".

Согласно представленным на конференции данным, более 70 человек подозреваются в диверсионной деятельности, из них более 50-ти предъявлены официальные обвинения.

Косиняк-Камыш отметил, что подобное использование военных является стандартом во многих странах ЕС: "В столицах европейских стран вы часто можете встретить солдат на улицах. (...) Польша тоже готова к этому".

Польша требует объяснений от Украины

Во время пресс-конференции главе Министерства внутренних дел и администрации Марцину Кервинскому был задан вопрос, как осужденный в Украине, смог пересечь польскую границу и совершить акт диверсии.

"Мы потребуем объяснений от украинской стороны, почему к человеку, которого суд во Львове признал виновным, не были применены общепринятые меры, позволяющие отмечать таких лиц в международных системах при пограничном движении, например, отметка Интерпола", - ответил Кервиньский.

Он подчеркнул, что в системах пограничной охраны нет информации об этом человеке, и добавил, что предположения некоторых высокопоставленных чиновников о том, что его лицо было известно и должно было быть распознано камерами видеонаблюдения, совершенно беспочвенны.

Премьер-министр Дональд Туск заявил в свою очередь, что Польша и Украина будут тесно сотрудничать, чтобы противостоять актам саботажа, как те, что были выявлены в последние дни, в том числе на железнодорожной линии Варшава-Люблин. По словам главы правительства, во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским стороны договорились о создании специальной польско-украинской группы для анализа угроз и обмена информацией.

Туск подчеркнул, что диверсии имеют признаки российской оперативной деятельности, с которой обе страны, по его словам, сталкиваются на регулярной основе. Премьер-министр также отметил, что Польша рассчитывает на быструю передачу данных, которые помогут выявить тех, кто сотрудничает с российскими службами.

Зеленский подтвердил в соцсетях, что выводы обеих сторон совпадают и указывают на российский след в последних инцидентах. Украинский президент заверил в готовности сотрудничать на разных уровнях и обмениваться информацией, чтобы эффективно предотвращать подобные угрозы в будущем.

Ускоренное информирование об угрозах благодаря приложению: первые тесты пройдут в ближайшее время

Тестовая версия приложения для ускоренного информирования об инцидентах будет запущена в конце ноября - начале декабря, сообщили польские власти. "Затем оно будет распространено среди избранной группы пользователей, которые проверят его работу", - сказал Кукула. Полная версия приложения станет доступна в середине декабря.

Генерал Кукула отметил, что приложение предназначено для поддержки граждан и учреждений, ответственных за защиту критической инфраструктуры. Этот инструмент, пояснил он, помимо прочего, облегчит определение точного местоположения инцидента - можно будет загружать данные геолокации и прикреплять фотографию.

"Службы, а также сотрудники полиции сообщают, что очень часто граждане, информирующие о подобных действиях, испытывают сомнения или проблемы с указанием точного места, где находятся. Данное приложение позволит решить эту проблему. Разумеется, с помощью приложения можно будет сфотографировать объект. Передать геолокационные данные таким образом, чтобы полиция или другие уполномоченные органы могли очень быстро определить, в каком месте происходит событие и действительно ли оно опасно".

Власти подчеркивают, что это не разовая акция, а новая модель координации действий военныъ и спецслужб в условиях, которые всё чаще выходят за рамки традиционных определений мира и войны.

Военные патрули начнут действовать 21 ноября. Командовать операцией будет генерал Мацей Клиш.