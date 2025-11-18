Туск: диверсия - дело рук украинцев, работавших на Москву

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что к взрыву на железнодорожной ветке Варшава-Люблин причастны двое граждан Украины, которые, по его словам, "давно сотрудничали с российскими спецслужбами".

Выступая на экстренном заседании правительственного комитета по нацбезопасности с участием военного руководства, представителей президента и спецслужб, Туск уточнил, что не разглашает имена подозреваемых в интересах следствия.

Он сообщил, однако, что оба мужчины после организации диверсий пересекли границу и скрылись на белорусской территории."Это произошло сразу после теракта, когда они еще не были идентифицированы спецслужбами, - пояснил Туск. - Сейчас спецслужбы и прокуратура располагают всеми данными об этих лицах, их фотографиями".

Из выступления премьер-министра Польши известно, что один из украинцев жил в Беларуси и был ранее заочно осужден во Львове за терроризм. Второй - житель Донбасса, в Польшу он также приехал с белорусской стороны.

По данным властей, 16 ноября на железной дороге Варшава-Люблин, по которой идут поставки зарубежного оружия в Украину, сдетонировало взрывное устройство. В тот же день было организовано короткое замыкание на другом участке путей у города Пулавы. Пострадавших нет. Польская прокуратура возбудила уголовное дело о терроризме.

Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил ВГТРК, что "было бы совсем странно", если бы "первым делом не обвинили Россию". Песков отметил, что наличие в числе подозреваемых граждан Украины - примечательный факт. "На месте поляков, на месте немцев, французов, я бы, наверное, задумался", - добавил он.