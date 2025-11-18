Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Туск: диверсия - дело рук украинцев, работавших на Москву

Премьер-министр Дональд Туск посещает место диверсии на железнодорожной линии Мика вблизи Демблина, Польша, понедельник, 17 ноября 2025 года.
Премьер-министр Дональд Туск посещает место диверсии на железнодорожной линии Мика вблизи Демблина, Польша, понедельник, 17 ноября 2025 года. Авторское право  KPRM/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право KPRM/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Weronika Wakulska
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Польский премьер сообщил, кто стоит за инцидентами на железной дороге в воскресенье.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что к взрыву на железнодорожной ветке Варшава-Люблин причастны двое граждан Украины, которые, по его словам, "давно сотрудничали с российскими спецслужбами".

Выступая на экстренном заседании правительственного комитета по нацбезопасности с участием военного руководства, представителей президента и спецслужб, Туск уточнил, что не разглашает имена подозреваемых в интересах следствия.

Он сообщил, однако, что оба мужчины после организации диверсий пересекли границу и скрылись на белорусской территории."Это произошло сразу после теракта, когда они еще не были идентифицированы спецслужбами, - пояснил Туск. - Сейчас спецслужбы и прокуратура располагают всеми данными об этих лицах, их фотографиями".

Из выступления премьер-министра Польши известно, что один из украинцев жил в Беларуси и был ранее заочно осужден во Львове за терроризм. Второй - житель Донбасса, в Польшу он также приехал с белорусской стороны.

По данным властей, 16 ноября на железной дороге Варшава-Люблин, по которой идут поставки зарубежного оружия в Украину, сдетонировало взрывное устройство. В тот же день было организовано короткое замыкание на другом участке путей у города Пулавы. Пострадавших нет. Польская прокуратура возбудила уголовное дело о терроризме.

Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил ВГТРК, что "было бы совсем странно", если бы "первым делом не обвинили Россию". Песков отметил, что наличие в числе подозреваемых граждан Украины - примечательный факт. "На месте поляков, на месте немцев, французов, я бы, наверное, задумался", - добавил он.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Польша ищет иностранный след в диверсии на железной дороге

8 человек задержаны в Польше по подозрению в диверсии, связанной с Россией

Польша вновь открывает два КПП на границе с Беларусью и усиливает меры безопасности