Израиль нанес удары по объектам "Хезболлах" на юге Ливана

Дым поднимается после израильского авиаудара в деревне Тейр Дебба, южный Ливан, 6 ноября 2025 г.
Дым поднимается после израильского авиаудара в деревне Тейр Дебба, южный Ливан, 6 ноября 2025 г.
Авторское право Mohammad Zaatari/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP
Опубликовано
ЦАХАЛ провел операцию на юге Ливана. Целью, как заявили военные, стали склады оружия и инфраструктура "Радван" - подразделения "Хезболлах".

Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по объектам группировки "Хезболлах" на юге Ливана. Целью операции, как сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, стали склады оружия и инфраструктура подразделения "Радван".

Перед началом рейдов, как подчеркнули израильские военные, были приняты меры для минимизации ущерба гражданскому населению.

Представитель Армии обороны Израиля, полковник Авихай Адраи обратился с заявлением к жителям южного Ливана. Он предупредил, что ЦАХАЛ скоро нанесет удары по объектам "Хезболлах" и призвал жителей немедленно эвакуироваться из зданий, обозначенных на карте.

После израильского удара. Деревня Тейр Дебба, южный Ливан, 6 ноября 2025 года. (AP Photo/Mohammad Zaatari)

В ЦАХАЛ подчеркнули, что атакованные склады находились в густонаселенных районах, что является "еще одним примером циничного использования боевиками “Хезболлах” граждан Ливана в качестве живого щита".

Военные заявляют, что восстановление боевых возможностей подразделения "Радван" нарушает существующие договоренности между Израилем и Ливаном и представляет угрозу региональной стабильности.

Сотрудник службы гражданской обороны осматривает здание, разрушенное в результате израильского авиаудара.Тейр Дебба, южный Ливан,6 ноября 2025 года.

"Хезболлах" начала атаковать Израиль 8 октября 2023 года – на следующий день после того, как боевики группировки ХАМАС вторглись на юг еврейского государства, спровоцировав военные действия в секторе Газа. В сентябре прошлого года Израиль начал мощную кампанию против ливанской шиитской группировки. Большая часть ее лидеров была ликвидирована. Группировка лишилась тысяч боевиков и значительной доли оружия.

В ноябре прошлого года Израиль и "Хезболлах" заключили перемирие, по условиям которого ЦАХАЛ оставил за собой право наносить удары по боевикам группировки, если решит, что те представляют угрозу для безопасности еврейского государства. Соглашение предусматривает, что "Хезболлах" должна разоружиться, обе стороны прекратить огонь друг по другу, а Израиль должен уйти с ливанской территории.

Обязательство разоружить "Хезболлах" взяло на себя правительство Ливана. В заявлениях из Бейрута говорилось, что было обезврежено около 85% складов оружия группировки на юге Ливана, и что они намерены полностью разоружить этот район к концу года.

С момента перемирия израильские военные проводили операции и рейды на юге Ливана, утверждая, что группировка нарушает соглашение. В Израиле уверены, что "Хезболлах" за прошедшее время все равно удалось накопить значительное количество оружия, из-за чего вероятность новой эскалации конфликта растет.

