"Фонд мучеников" официально закрыт, но его эстафету приняли другие. ЕС разберется

Еврокомиссия обещает проверить предположение о том, что официально закрытая программа выплат семьям палестинцев, убитых или заключенных в израильские тюрьму, на практике продолжает работать.

По данным источников Euronews, новой платформой для проведения таких платежей может стать созданный в феврале Палестинский национальный институт по укреплению экономического потенциала ( PNEEI). Этот централизованный орган отвечает за управление соцпомощью в соответствии с критериями благосостояния, такими как доход, занятость и жилье. Если заявка просителя отвечает требованиям PNEEI, соискатель получает базовую выплату в размере 500 евро. Euronews выяснил, что заявителям нередко поступают и дополнительные льготы через связанные с ведомством каналы, о которых официально не нигде сообщается. Утверждается, что члены ХАМАС и их близкие включаются в списки получателей автоматически, несмотря на то, что Палестинская администрация отрицает, что оказывает поддержку этой организации.

В конце октября израильские СМИ сообщили, что палестинские семьи получили почтовые переводы, официально не анонсированные, и что речь шла о реактивации программы.

Программа "Фонд мучеников", неофициально называемая "Платой за убийство", предусматривала выдачу ежемесячных пособий осужденным за нападения на израильтян, а также семьям боевиков, убитых или раненых при терактах. Широко критикуемая в США, Израиле и Европе, она была официально прекращена палестинским лидером Махумуддом Аббасом в начале года года. Аббас публично подтвердил этот факт в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

А несколько дней назад, на фоне визита Аббаса в Париж Израиль вновь привлек внимание к тому факту, что выделяемые Европой в целом и Францией в частности средства используются на палестинских территориях в том числе и для поддержки семей боевиков.