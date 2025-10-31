Россия направляет 170 тысяч военнослужащих для наступления на Донецкую область (Владимир Зеленский)

Россия разместила около 170 000 военнослужащих в восточной части Донецкой области Украины, пытаясь захватить опорный пункт Покровск в рамках масштабных усилий по достижению победы на поле боя. Об этом заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский.

"Ситуация в Покровске сложная", - сказал он, отвергнув недавние заявления России о том, что разрушенный город окружен после более чем года боев.

Зеленский признал, что некоторые российские подразделения проникли в город, но настаивает на том, что украинские защитники вытесняют их.

"В Покровске есть русские, - сказал Зеленский на брифинге для СМИ в Киеве. - Их уничтожают, постепенно уничтожают, потому что нам нужно сохранить личный состав".

Во время предыдущих осад в течение почти четырех лет после начала полномасштабного вторжения России Украина отступала из некоторых районов, чтобы не потерять бойцов. Украинские войска значительно уступают по численности российской армии.

Президент РФ Владимир Путин недавно заявил, что российская армия добивается значительных успехов на поле боя, хотя ее продвижение было медленным и дорогостоящим в плане войск и вооружений.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве, 31 октября 2025 года AP Photo

Путин пытается убедить Соединенные Штаты, которые хотят, чтобы он добивался заключения мирного соглашения, в том, что Украина не сможет противостоять российскому военному превосходству.

Он также подчеркивает, что, по его словам, Россия совершенствует свой ядерный потенциал, отказываясь отступать от своих «законных», по ее мнению, военных целей.

Украина заявляет об ударах по российским нефтяным объектам

Украина наносит удары по объектам на территории России, чтобы нарушить военную логистику и заставить российское гражданское население почувствовать последствия войны, от которой уже почти четыре года страдают украинцы.

С начала года Украина нанесла более 160 успешных дальних ударов по российским объектам нефтедобычи и нефтепереработки. Об этом сообщил журналистам на брифинге глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

По его словам, только в сентябре и октябре были нанесены 20 ударов по российским нефтяным объектам.

Украинский командир смотрит в очки ночного видения перед взлетом дальних беспилотников AP Photo

Малюк также заявил, что удары привели к снижению цен на нефтепродукты на внутреннем рынке России на 20% и временно остановили работу 37% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Эти заявления не могут быть подтверждены независимыми экспертами.

"Очевидно, что мы не останавливаемся на достигнутом. В этой работе много новых перспектив и новых подходов, - сказал Малюк. - Это и новая техника, и новые боевые подразделения, а также новые методы и средства связи".

По его словам, за этот год Украина уничтожила почти половину современных российских систем ПВО "Панцирь", которые останавливали украинские беспилотники дальнего радиуса действия.

Малюк также отметил, что в прошлом году украинские войска уничтожили одну из новых гиперзвуковых ракет России, способную лететь со скоростью в 10 раз превышающей скорость звука, поразив ее на земле на военной базе на территории России.

По словам Малюка, ракета "Орешник", которую Путин в конце прошлого года назвал неуязвимой для систем ПВО и оружием, способным изменить ситуацию, была сбита на военном полигоне Капустин Яр у Каспийского моря на юго-западе России, примерно в 500 километрах от украинской границы.

Путин заявил год назад, что эта ракета была использована в атаке на центральный украинский город Днепр, через несколько месяцев после того, как Малюк сказал, что Украина уничтожила одну из них.

ООН сообщает о росте числа жертв среди украинского гражданского населения

В пятницу украинские власти сообщили, что ночью российские беспилотники нанесли удар по жилым домам в северо-восточном городе Сумы, ранив 11 человек, включая 4-х детей, а также поразили энергетическую инфраструктуру южного Одесского региона.

В этом году война стала более смертоносной для мирного населения Украины, чем в предыдущем: число жертв выросло на 30%. Об этом заявил в пятницу координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Маттиас Шмале.

"Почти ежедневные воздушные атаки России на украинские объекты по производству и распределению энергии вызывают особую тревогу, поскольку зима, по прогнозам, будет намного холоднее, чем в прошлом году", - сказал Шмале на брифинге в Женеве.

Сотрудники МЧС работают над тушением пожара в Сумах, 31 октября 2025 года AP Photo

По словам координатора ООН по гуманитарным вопросам в Украине, украинские города имеют централизованную коммунальную инфраструктуру, обеспечивающую работу систем водоснабжения, канализации и отопления, и ООН опасается, что отказ в этих услугах жителям многоэтажных домов в городах, расположенных вблизи линии фронта, "может обернуться серьезным кризисом".

"Разрушение мощностей по производству и распределению энергии с началом зимы, безусловно, сказывается на гражданском населении и является формой террора", - сказал Шмале.

Кроме того, гуманитарная миссия ООН испытывает нехватку средств для удовлетворения острых потребностей, поскольку ее финансирование в связи с Украиной сократилось, по словам Шмале, с более чем 4 миллиардов долларов (3,4 миллиарда евро) в 2022 году, когда Россия вторглась в страну, до 1,1 миллиарда долларов (950 миллионов евро) в этом году.