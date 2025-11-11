Более 1000 турецких футболистов отстранены от матчей в связи с проверкой букмекерских контор, сообщает TFF

Турецкая футбольная федерация (TFF) отстранила более 1000 игроков в связи с разрастающимся скандалом с букмекерскими ставками.

TFF передала в дисциплинарную комиссию 1024 игрока, в том числе 27 из высшего турецкого дивизиона Super Lig.

Матчи в третьем и четвертом дивизионах приостановлены на две недели, но игры в Суперлиге, возглавляемой действующим чемпионом "Галатасараем", и во втором дивизионе продолжатся.

Турецкая футбольная федерация заявила, что начала срочные переговоры с ФИФА с просьбой продлить зимнее трансферное окно на 15 дней, чтобы клубы могли справиться с нехваткой игроков, вызванной отстранением.

В последние недели турецкий футбол потрясло расследование предполагаемых широкомасштабных ставок судей, а теперь и игроков, на матчи, что запрещено ФИФА.

Президент Федерации футбола Турции Ибрагим Хаджиосманоглу во время пресс-конференции в Стамбуле, 27 октября 2025 года. AP Photo

На прошлой неделе прокуроры выдали ордера на задержание 21 человека, в том числе 17 арбитров и президента одного из клубов высшей лиги.

Местные СМИ сообщили, что восемь человек, включая председателя клуба, были официально арестованы в понедельник турецкими властями в рамках расследования.

Скандал разразился в прошлом месяце после того, как TFF отстранила от работы 149 арбитров и их помощников.

Правительственное агентство установило, что 371 из 571 действующего судьи имели счета в букмекерских конторах, сообщает TFF. Из них 152 судьи, предположительно, делали ставки на футбольные матчи, в том числе семь судей высшего уровня и 15 помощников судей высшего уровня.

Один судья предположительно сделал ставки на 18 227 матчей, что вызывает серьезную обеспокоенность по поводу честности судейства в турецком футболе. Десять судей сделали ставки на более чем 10 000 матчей каждый за пять лет, а некоторые сделали только одну ставку, согласно данным TFF.

Президент TFF Ибрагим Хаджиосманоглу назвал сложившуюся ситуацию "моральным кризисом в турецком футболе".

"Наш долг - поднять турецкий футбол на достойное место и очистить его от грязи", - сказал он на пресс-конференции две недели назад.