10 лет после терактов в Париже: бывшая девушка Абдеслама подозревается в подготовке нового нападения

В этот четверг Франция готовится отметить годовщину терактов 13 ноября 2015 года, в результате которых погибли 130 человек в Париже и Сене-Сен-Дени, и террористическая угроза по-прежнему нависает над страной.

Маэва Б., бывшая спутница Салаха Абдеслама, единственного оставшегося в живых члена вооруженной группировки, подозревается в подготовке "плана насильственных действий, не связанного с Салахом Абдесламом ". В понедельник она предстала перед судьей вместе со своим новым партнером и 17-летней девушкой, как сообщает Le Parisien.

Национальная антитеррористическая прокуратура (Pnat) сообщила, что открыла в отношении нее отдельные судебные расследования, в том числе одно - по факту планировавшегося теракта. Прокуратура заявила, что в ходе обыска в ее доме были обнаружены доказательства ее _"_явной радикализации" и "увлечения джихадом". Прокуратура также выявила "несколько обсуждений или исследований, связанных с разработкой отдельного плана насильственных действий".

Как и двум другим подозреваемым, Маэве Б. были предъявлены обвинения, и она была заключена под стражу.

Она уже попадала в поле зрения закона после того, как в январе 2025 года было начато расследование по факту незаконного владения Салахом Абдесламом флешки USB. В ходе допроса женщина призналась, что передала осужденному USB-накопитель, на котором была размещена джихадистская пропаганда.

В начале года сотрудники тюрьмы обнаружили следы подключения к внешнему устройству на компьютере Салаха Абдеслама, содержащегося в тюрьме строгого режима в Венден-ле-Вьель (Па-де-Кале). Этот компьютер, не подключенный к Интернету, позволяет заключенному посещать заочные курсы.

В отношении Маэвы Б. также начато судебное расследование по этому вопросу.

Расследование привело "к нескольким допросам, проведенным в Бельгии в рамках запроса о правовой помощи в уголовном деле, и к установлению личности бывшей подруги Салаха Абдеслама, Маэвы Б., которая на момент совершения преступления имела разрешение на посещение", сообщила специализированная прокуратура.