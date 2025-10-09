Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
В Бельгии ликвидирована террористическая ячейка, планировавшая нападение на премьера Барта де Вевера

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступает в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, 22 сентября 2025 года.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступает в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, 22 сентября 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn & Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Местные СМИ сообщают, что следователи обнаружили самодельную взрывчатку, которую подозреваемые планировали прикрепить к беспилотнику для совершения теракта.

В четверг федеральная прокуратура Бельгии ликвидировала террористическую ячейку, которая, как предполагается, планировала нападение на премьер-министра Барта де Вевера.

Местные СМИ сообщили, что во время обыска в Дёрне, районе в муниципалитете Антверпена, следователи обнаружили самодельную взрывчатку. По предварительным данным, подозреваемые планировали ее прикрепить к беспилотнику, чтобы совершить нападение.

"Трое молодых людей (2001, 2002 и 2007 годов рождения, все проживают в Антверпене) были задержаны. Это судебное вмешательство является частью расследования, в частности, попытки убийства и участия в деятельности террористической группы", - говорится в заявлении прокуратуры.

Было начато расследование по факту покушения на убийство и участия в деятельности террористической группы, но прокуроры не уточнили, какой именно.

Во время обыска власти также изъяли 3D-принтер и электронные компоненты.

"Этот случай показывает, что прокуратура, полиция и спецслужбы должны всегда оставаться бдительными по отношению к риску террористических атак", - заявили в прокуратуре.

Фламандский националист Барт де Вевер был приведен к присяге в качестве премьер-министра Бельгии в феврале после нескольких месяцев кропотливых переговоров о создании коалиции, которая продвинула бы страну к правому лагерю.

Благодаря этому соглашению де Вевер стал первым националистом из голландскоязычного региона Фландрия, возглавившим страну.

Наши журналисты работают над этой историей и будут обновлять ее, как только появится дополнительная информация.

Поделиться Комментарии

